Speciale Porti 2021: Marina di Chiavari Calata Ovest, un porto sicuro ed efficiente dove il mare ti coccola

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con Marina di Chiavari Calata Ovest, uno dei venti porti turistici gestiti al top dal Gruppo Marinedi.

Marina di Chiavari Calata Ovest è una delle “venti sorelle” del Gruppo Marinedi, un network in espansione, che comprende realtà in tutto il Mediterraneo. Far parte di una rete permette di godere di alcuni standard condivisi e “brevettati” in grado di garantire, in virtù dell’esperienza diffusa, servizi in grado di soddisfare ogni esigenza. Un unico modus operandi che oltre ad un continuo miglioramento complessivo dell’offerta per la nautica da diporto, non perde mai di vista la valorizzazione e il rispetto del patrimonio naturale e turistico dei territori coinvolti, che dalla presenza della Marina possono ampliare le potenzialità economiche dell’indotto. Nella filosofia Marinedi infatti c’è la volontà di creare sinergie con le realtà locali e Marina di Chiavari Calata Ovest non è da meno.

Il porto

Il Gruppo Marinedi è leader nel mercato italiano ed europeo per lo sviluppo e la gestione di Marina. Nato nel 2013 è oggi il primo network nel Mediterraneo, con circa 6.000 posti barca in 14 basi operative. Gestendo direttamente, o in partecipazione con Enti locali e privati, strutture dedicate al turismo nautico, Marinedi amplia servizi e potenzialità di porti già presenti sul territorio e sviluppa progetti per la creazione di nuove strutture, favorendo l’incremento del turismo nautico. Anche in quest’ottica l’estate di Marina di Chiavari Calata Ovest si appresta a mollare gli ormeggi e si preannuncia una stagione a gonfie vele, ricca di proposte e appuntamenti, capaci di grande attrattiva sia per gli ospiti del marina resort, che per la città. Con la nuova edizione del “Festival Estivo Marinedì 2021”, che punta anche sull’arte, ospitando nei propri uffici mostre e eventi. Sono poi in fase di organizzazione anche serate dedicate all’enogastronomia, con degustazioni e musica. Torna poi la II edizione di “Libri naviganti”, rassegna di incontri con l’autore, già proposta nel 2020, che triplica gli appuntamenti: all’ora dell’aperitivo, a luglio, nella suggestiva cornice della terrazza panoramica dei nuovi uffici della marina. E a proposito di novità per il 2021, oltre proprio ai nuovi uffici, il Marina propone il laundry service e collaborazione in banchina con ditta specializzata per: assistenza alle imbarcazioni, carenaggi, lucidature e carpenteria navale, tappezzeria e arredo nautico, assistenza elettrica e meccanica.

Dove si trova

Nel porto di Chiavari, al centro del rinomato Golfo del Tigullio, a soli 40 km da Genova e dal suo aeroporto internazionale per il quale è disponibile servizio navetta con Tigullio Airport Shuttle.

INFO

Telefono: 0185 1751578

Sito: www.marinadichiavari.it

N. posti totale: 151

Lunghezza metri max: 30

Pesc. max: 4 metri