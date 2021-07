Dischi per winch, portamaniglie, pulegge per bozzelli, cover per gli strumenti, accessori, supporti e molto, molto altro. Nautica 3D applica le nuove tecnologie per eseguire manutenzioni di componenti nautici o sistemi danneggiati fuori produzione o per la progettazione, sviluppo e realizzazione di nuovi componenti, in base alle vostre esigenze

Come nel mondo delle auto vecchie e d’epoca, dove la stampa 3D ha assunto un ruolo fondamentale per la produzione di componenti e accessori fuori produzione, lo stesso sta accadendo nella nautica.

La Sicilia, da questo punto di vista, è una delle regioni leader in questo innovativo settore. Vi abbiamo parlato qualche tempo fai dei ragazzi di OCore e dei loro progetti di scafi in 3D, ora è la volta di una bella realtà che abbiamo avuto modo di conoscere nel corso della tappa siciliana della TAG Heuer VELA Cup, a Capo d’Orlando Marina.

COME E’ NATA NAUTICA 3D

Nautica 3D – il nome dice tutto – è il marchio creato dall’ingegner Aldo Calimeri: hai rotto il selftailing del winch e non trovi i pezzi di ricambio? Tranquillo, non dovrai svenarti con un winch nuovo. Hai perso i vecchi copristrumenti? Non dovrai più diventare pazzo a cercarli nei mercatini di mezzo mondo. E ancora: si è rotta la puleggia della tua pastecca ventennale? Ti basterà cambiarla con una nuova stampata in 3D, senza stare a sostituire il bozzello…

Ci siamo fatti raccontare da Calimeri come è nata l’idea di Nautica 3D e di illustrarci la sua attività con esempi concreti.

“Conseguita la laurea in ingegneria meccanica”, racconta Calimeri, “ho iniziato a lavorare nel settore dello stampaggio della materie plastiche per l’irrigazione (Sicilia – Irritec) per passare dopo qualche anno al settore medicale (Emilia Romagna – Gambro Dasco – Baxter).

Dal 2010 ho avviato lo studio di ingegneria Lean Project, mi occupo di progettazione e sviluppo prodotti per settori industriali molto diversificati (medicale, automotive, beni di largo consumo, ecc…)”.

LAVORAZIONI CUSTOM ED “ECO”

Prosegue Calimeri: “Negli ultimi anni, contestualmente all’avvio di un laboratorio di prototipazione rapida attrezzato con stampanti 3D, stampaggio al silicone, lavorazioni meccaniche CNC, mi sono riavvicinato alla vecchia passione per la vela. Da qui l’idea di applicare le nuove tecnologie per eseguire manutenzioni di componenti nautici o sistemi danneggiati oramai non più presenti sul mercato o per la progettazione, sviluppo e realizzazione di nuovi componenti anche customizzati su specifiche richieste del cliente.

Ove possibile, compatibilmente con le specifiche di applicazione dei prodotti, cerco di utilizzare materiali e soluzioni che consentano il loro facile riciclo a fine vita utile, in sintonia col motto di Lean Project di agire in modo etico e orientato al miglioramento delle condizioni ambientali del pianeta Terra. Da qui nasce il nuovo marchio Nautica 3D.

Avete un pezzo da sostituire e non lo trovate sul mercato? L’iter da seguire è molto semplice: inviate un messaggio WhatsApp al numero 3393412967 con una o più foto del componente da riparare o riprodurre ed una breve descrizione, o inviate una Email a info@nautica‐3d.it, vi risponderanno subito per verificarne insieme la fattibilità.

https://www.leanproject.it/nautica-3d.asp

CINQUE ESEMPI DI LAVORAZIONI DI NAUTICA 3D

RIGENERAZIONE DISCHI PER WINCH CON SELFTAILING

Nelle foto sotto, il lavoro di rigenerazione dei dischi per winchs con self tailing nei quali si erano usurate, per via dell’utilizzo di circa 30 anni, le nervature deputate al trascinamento delle scotte. E’ stato fatto un lavoro di recupero delle nervature per riportarle a geometria e spessore originali (oltre che di altre parti che risultavano vistosamente danneggiate); dopo il collaudo tutti i pezzi sono stati sottoposti a trattamento di anodizzazione superficiale per garantire una più lunga durata.

VECCHI STRUMENTI, NUOVE COVER

Qui sono state realizzate le cover di protezione degli strumenti di bordo. Capita spesso che strumenti di bordo datati ma ancora perfettamente funzionanti non abbiano più la cover di protezione solare poiché non più prodotta dalla casa produttrice. Da qui l’idea di eseguire delle cover compatibili che si adattano allo strumento. Questo foto sono relative a cover compatibili con strumenti Raymarine ST60, ma Nautica 3D ne ha realizzate molte altre.

SUPPORTI PER AQUASCOOTER

Nelle immagini sotto, il progetto e la produzione di supporti per acquascooter. Gli acquascooter vengono solitamente consegnati al cliente all’interno di contenitori molto ingombranti realizzati in polistirolo. Nasce da qui il problema di avere dei supporti da fissare alla coperta della barca o catamarano su cui ancorare l’acquascooter e che consentono al contempo di poterlo prelevare facilmente per il suo utilizzo.

NUOVI PRODOTTI CUSTOM E REPLICHE

Nautica 3D si occupa dello sviluppo e della realizzazione di prodotti ex-novo. Tra questi, ad esempio, una nuova tasca porta maniglia customizzata da personalizzare sia per colore sia per loghi o sigle o altro. Oppure, realizza repliche di pezzi ormai fuori produzione, come nel caso di questa puleggia, la cui progettazione è stata eseguita partendo dallo studio del prodotto usurato.

KIT DIDATTICI

Infine, i Kit didattici per scuole vela, istruttori o ufficiali di regata. Trovate una descrizione della componentistica all’interno della pagina di Nautica 3D.

