Speciale Porti 2021: Marina di Varazze, la base più sicura per crociere uniche tra Liguria e Costa Azzurra

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Porti 2021 è con il Marina di Varazze, porto turistico ligure dal livello di accoglienza elevato e dal clima famigliare.

Il Marina di Varazze è una struttura unica nel panorama europeo per il livello di accoglienza elevato, in un contesto architettonico innovativo, realizzato nel rispetto dell’ambiente circostante, in grado di integrare i posti barca con la parte a terra. Da qualunque ormeggio, un armatore può raggiungere a piedi un punto di ristoro o di aggregazione e le residenze. L’area dedicata alla vela è separata dalla zona per gli yacht a motore per garantire il massimo rispetto dei diversi stili di vita in banchina e in mare. Anche nel 2021, il Marina ha ricevuto la prestigiosa Bandiera Blu per la tutela ambientale.

Il porto

Dispone di 900 posti auto e 8 colonnine Supercharger Tesla. Fiore all’occhiello è la Food&Shopping Gallery che include oltre venti ristoranti e attività commerciali. Quello che soprattutto gli armatori trovano è un clima famigliare e di amichevole accoglienza che si traduce nella possibilità di vivere senza pensieri la propria barca tutto l’anno. E ancora il servizio di Luxury Concierge e le soluzioni per personalizzare l’esperienza di ormeggio, come noleggio di biciclette elettriche e auto di lusso, prenotazione ristoranti, corsi di vela, personal trainer, ricerca di itinerari personalizzati alla scoperta del territorio, dog-sitting e spesa on-line con consegna a bordo. C’è poi il progetto 44° SPORT | EVENTS | LIFE nato per creare un ricco programma di iniziative nei diversi ambiti della vita in Marina. Lo SPORT: con regate, corsi di vela ed eventi wellness; EVENTS: con gli Yachting Special Days (open days, giornate di test, prove e visite private che i più prestigiosi marchi del mondo nautico organizzano); LIFE: con tutto ciò che i protagonisti della Food&Shopping Gallery propongono ogni giorno fino a sera.

Dove si trova

La posizione geografica è strategica: nel cuore di Varazze, il porto è facilmente raggiungibile dal Nord Italia ed è un ottimo punto di partenza per le principali destinazioni del Mediterraneo, a partire dalla Costa Azzurra.

Telefono: 019 935321

Sito: www.marinadivarazze.it

N. posti totale: 800

Lunghezza metri max: 45

Pescaggio max: 3/4-8 metri