Monossido in barca: tre consigli che possono salvarti la vita

Negli ultimi dieci anni il MAIB, Marine Accident Investigation Branch, ha indagato su sei incidenti che hanno coinvolto l’avvelenamento da monossido di carbonio che è costato la vita a 10 persone. La maggior parte di questi incidenti si sono verificati a bordo imbarcazioni da diporto. Oltre alla necessità di migliorare la consapevolezza dei sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio, le indagini condotte rivelano tre lezioni di sicurezza comuni che vale la pena sottolineare. Ecco quindi i tre consigli del MAIB per prevenire questi incidenti pericolosi e inutili.

Installare un allarme per il monossido di carbonio e assicurarsi che funzioni

Sembra banale, ma è così. Basta un allarme per stare già molto più tranquilli. A causa della natura inodore e incolore del monossido di carbonio, l’installazione di un rilevatore rimane l’unico avvertimento efficace della possibile presenza del gas velenoso. In tutti i casi indagati, gli occupanti delle barche non sono stati avvertiti della presenza di monossido di carbonio o perché non c’era un allarme per il monossido di carbonio o perché quello installato non funzionava

Installare e mantenere correttamente le attrezzature di bordo

Il tragico incidente avvenuto a bordo di una barca su cui il MAIB ha investigato solleva l’importanza di assicurare che le attrezzature o le modifiche alle barche siano intraprese in conformità con le linee guida del produttore. Tutti i lavori critici per la sicurezza sulle barche dovrebbero essere intrapresi da un ingegnere navale competente che utilizza i materiali corretti e tutte le installazioni e modifiche dovrebbero essere adatte allo scopo. Anche un fornello a gas, se non brucia in modo efficiente, può generare abbastanza monossido di carbonio da uccidere. Eshcol era un piccolo peschereccio commerciale, e due membri dell’equipaggio hanno perso la vita a bordo quando hanno lasciato la griglia a gas accesa durante la notte per riscaldare la cabina.

Manutenzione regolare dei motori

Un’indagine del MAIB sull’avvelenamento da monossido di carbonio su un motoscafo ha evidenziato l’importanza della manutenzione regolare del motore di una barca per garantire che rimanga affidabile e sicuro da usare. L’indagine ha scoperto che il motore a bordo del Vasquez non era stato regolarmente revisionato e c’erano prove che il sistema di scarico del motore era stato modificato durante la vita della barca. Questo per ribadire come una corretta e regolare manutenzione sia essenziale per navigare in sicurezza.

In conclusione

In definitiva, l’unico modo in cui i proprietari di barche possono intraprendere azioni potenzialmente salvavita quando sono esposti al monossido di carbonio è essere avvisati della presenza di questo gas velenoso. Gli allarmi per il monossido di carbonio sono facilmente disponibili, poco costosi e semplici da installare.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!