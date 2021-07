GALLERY – TAG Heuer VELA Cup/100 Vele di Roma: tutte le foto!

Nei giorni 3 e 4 luglio è andata in scena lungo il litorale di Roma la TAG Heuer VELA Cup/100 Vele 2021, valida come terza tappa del circuito di regate/veleggiate più bello d’Italia organizzato ogni anno dal Giornale della Vela.

Come vi abbiamo raccontato è stata una bella festa del mare e della vela con 150 imbarcazioni al via tra cabinati, derive e catamarani sportivi che si sono divertiti e goduti un bel vento di Scirocco lungo un percorso di circa 9 miglia. L’ospitalità e i servizi del Porto di Roma sono stati poi la ciliegina sulla torta.

IL 3/4 LUGLIO INVECE CI VEDIAMO A VENEZIA!

Il circuito regate/veleggiate TAG Heuer VELA Cup non finisce qui! Vi aspettiamo infatti per la quarta tappa che andrà in scena il prossimo 17 ottobre nella magica Venezia, in occasione della celebre Veneziana, la storica regata della città lagunare organizzata dal circolo Compagnia della Vela e con arrivo proprio di fronte a piazza San Marco. Intanto godetevi la GALLERY completa della TAG Heuer VELA Cup/100 Vele 2021 con tutti i protagonisti in acqua e a terra.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP/VELEZIANA

GUARDA LA GALLERY DELLA TAG HEUER VELA CUP/100 VELE 2021

IN MARE – LA REGATA D’ALTURA

IN MARE – LA REGATA DELLE DERIVE

A TERRA – LE PREMIAZIONI