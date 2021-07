Foiling Week 2021: dove la vela è in movimento

Definire un evento come la Foiling Week in poche parole sarebbe quasi riduttivo, la manifestazione giunta alla sua 12ma edizione. Foiling Week è vela, è tecnologia, progetti, dibattito, regate con i Moth, Waszp, ETF 26 e Wingfoil e con l’Euro Cup. Foiling Week sono anche i più grandi campioni della vela che si uniscono a chi su questo mondo si sta solo affacciando per la prima volta.

Una delle parti più interessanti della Foiling Week sono sempre stati i forum, promossi da Gurit , in collaborazione con Persico Marine, che raccontano le ultime notizie e tendenze sul foiling e sul mondo della vela. I temi erano tanti: l’equità di genere negli sport professionistici, il futuro della Classe Imoca, La SuMoth Challenge (forum dedicato alla sostenibilità e all’innovazione), il futuro della Coppa America, i record di velocità a vela e molto altro. A parteciparvi alcuni dei velisti, dei tecnici, dei progettisti e dei giovani talenti più influenti nel mondo della vela: Jimmy Spithill, Sam Manuard, i commodori del Royal New Zealand Yacht Squadron e del Royal Yacht Squadron, Checco Bruni, Guillaurme Verdier, Elise Beauvais di Team New Zealand.

Le regate sono state “sporcate” da un Garda meno generoso del solito in fatto di vento: l’Ora e il Peler non sempre sono stati costanti, ma il programma di gare è stato comunque portato a termine. Tom Slingsby ha vinto nella classe Moth seguito da Ruggero Tita e da Nicolaj Jacobsen. Nella classe ETF26 vittoria per Abc Arbitrage Entreprises Du Morbihan. Nella classe Waszp si impone Paul Hameeteman, su Charles Cullen e Jeppe Borch.

