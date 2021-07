Norme anticovid, ecco le condizioni per entrare in Croazia quest’estate

State progettando la vostra vacanza in barca in Croazia, paradiso del diporto che conta ben 1.244 isole? Vi abbiamo già raccontato QUI come pagare, online, la tassa di soggiorno turistico.

Adesso non vi resta che dare un occhio alle norme anticovid per poter entrare nel paese. L’Ente del Turismo Croato ha infatti reso noti i parametri di ingresso (validi almeno fino al 15 luglio).

Ecco come funziona e cosa vi serve.

NORME ANTICOVID CROAZIA, NOVE “MODI” PER ENTRARE NEL PAESE

Le persone provenienti direttamente da tutti i Paesi e/o Regioni dell’Unione Europea (come l’Italia), Paesi e/o Regioni dell’area Schengen e Paesi associati all’area Schengen possono entrare in Croazia ad una delle seguenti condizioni.

1. Presentando l’EU Digital COVID certificate. Il cosiddetto “green pass” che attesta l’avvenuta vaccinazione a ciclo completo. Le certificazioni verdi Covid-19 sono a disposizione dei cittadini attraverso i seguenti strumenti digitali: sito web dedicato, sia attraverso accesso con identità digitale sia con autenticazione a più fattori; Fascicolo Sanitario Elettronico; App Immuni; App IO; Sistema TS, per il tramite di operatori sanitari autorizzati.

2. Presentando un certificato di PCR negativo effettuato nelle ultime 72 ore o test rapido antigenico per SARS-CoV-2 elencato nell’elenco congiunto dei test rapidi antigenici riconosciuto dagli Stati membri dell’Unione Europea, pubblicato dalla Commissione Europea, effettuato nelle ultime 48 ore (lista QUI). Nel caso di test antigenico rapido deve essere visibile sul certificato con esito negativo il nome del produttore e/o nome commerciale del test.

3. Presentando il certificato di vaccinazione non più vecchio di 210 giorni che dimostra di aver ricevuto due dosi del vaccino (vaccini utilizzati nell’UE: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya o Synopharm), oppure presentando il certificato di vaccinazione che dimostra di aver ricevuto il vaccino Janssen/Johnson&Johnson se sono trascorsi 14 giorni dalla somministrazione dell’unica dose e non più di 210 giorni

4. Se avete già avuto il COVID-19 e siete stati vaccinati entro 6 mesi dalla data di positività potete entrare in Croazia anche solo con la prima dose fino a 210 giorni dalla data della vaccinazione senza il test PCR/antigenico presentando il certificato di vaccinazione e il certificato medico di aver contratto il COVID-19.

5. Le persone che si sono ristabilite dal COVID-19 negli ultimi sei mesi sono esentate dall’obbligo di fornire un risultato negativo del test PCR/antigenico. Per dimostrare il loro recupero, devono avere un risultato positivo del test PCR o un risultato del test dell’antigene, ottenuto negli ultimi sei mesi e più vecchi di 11 giorni, o un certificato di recupero rilasciato da un medico.

6. Le persone vaccinate con i sieri Pfizer, Moderna e Gamaleya possono entrare in Croazia nel periodo compreso tra il 22.esimo e il 42.esimo giorno dalla prima dose della somministrazione del vaccino, o tra il 22.esimo e l’84.esimo giorno dall’inoculazione della prima dose del siero AstraZeneca.

7. Praticando un autoisolamento all’ingresso in Croazia con la possibilità di fare il test PCR oppure test veloce antigenico su SARS-CoV-2. In caso di impossibilità di test, viene determinata una misura di autoisolamento per un periodo di dieci (10) giorni (A spese proprie).

8. I bambini di età inferiore ai 12 anni che viaggiano con un genitore / tutore sono esentati dalla presentazione di un risultato negativo del test e dall’autoisolamento se i genitori / tutori hanno un PCR negativo o un test rapido antigenico, o un certificato di vaccinazione o di guarigione dal COVID.

9. Inoltre, possono entrare senza il test i cittadini dell’UE appartenenti a queste categorie: lavoratori del settore dei trasporti, marinai, fornitori di trasporti, diplomatici, personale di organizzazioni internazionali, persone che viaggiano per motivi urgenti, viaggiatori in transito (non devono fermarsi in Croazia per più di 12 ore), persone che viaggiano per motivi di salute.

Si consiglia di seguire l’ulteriore sviluppo della situazione in caso di possibili modifiche delle misure attuali.

https://croatia.hr/it-IT/coronavirus-2019-ncov-q-and-a-d-and-r

Per assicurare un ingresso più facile in Croazia con meno attese, consigliamo di fare la registrazione, e quindi di pre-segnalare il proprio arrivo in Croazia, compilando il modulo disponibile su https://entercroatia.mup.hr/.

