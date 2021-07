Prestazioni o comfort? Con questi catamarani li hai entrambi

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show sono arrivati gli Excess Catamarans, nuovo marchio del colosso Beneteau. Catamarani dal look sportivo ma attenti alle esigenze di chi va in crociera, “di serie ma non troppo”: non dovrete più scegliere tra prestazioni e comfort. Si possono avere entrambi.

Potete scoprire tutta la gamma visitando lo stand di Excess Punto 43, concessionario per Toscana, Liguria e Lazio del gruppo Excess Catamarans, ma intanto qualche informazione possiamo darvela noi.

IL “PICCOLO” EXCESS 11

Partiamo dal più “piccolo”, l’Excess 11 (11,33 x 6,59 m). Le virgolette sono d’obbligo perché, si sa, su un catamarano gli spazi sono praticamente doppi. Stabile, manovrabile con semplicità e in grado di esprimere buone prestazioni a vela (il rapporto tra dislocamento e superficie velica aiuta: 9 tonnellate e 77 mq a vele bianche). Visitatelo per scoprire come per l’Excess 11 il cantiere abbia sfruttato l’esperienza dei catamarani più grandi, senza rinunciare alle caratteristiche di comfort necessarie per piacevoli crociere.

Gli interni firmati Nauta Design offrono un volume degno di una barca più grande, sia nel quadrato sia nelle cabine, per esempio è dotato di un letto di 2×2 metri nella cabina armatoriale e bagni con box doccia separato! All’esterno, propone il comfort e lo spazio per la convivialità nell’ampio pozzetto sgombro e una doppia timoneria che permette piacevoli sensazioni al timone oltre ad un contatto diretto con il resto dell’equipaggio. SCOPRILO QUI

EXCESS 12, LA PRIMIGENIA

Saliamo di poco. L’Excess 12 (11,74 x 6,73 m) è la prima scommessa del cantiere. L’obiettivo, con questa barca, era di cambiare il rapporto tra superficie velica e dislocamento rispetto al Lagoon 40, da cui eredita la piattaforma, per realizzare una barca più prestazionale.

Obiettivo riuscito, ma senza rinunciare al comfort. Le sezioni esterne dello scafo sono state quindi rimodellate dagli specialisti della VPLP per creare un’estetica complessiva leggermente diversa ma soprattutto sulla costruzione è stata risparmiata una tonnellata di peso andando a razionalizzare l’arredamento interno a con una scelta differente sui materiali. Il tutto senza sconvolgere il dna di un catamarano che resta a tutti gli effetti da crociera.

Vi consigliamo di andare a scoprire le configurazioni degli interni, proposti in 3 layout differenti, che vanno a incidere sull’abitabilità degli scafi mentre rimane invariata la piattaforma centrale. SCOPRILO QUI

EXCESS 15, L’AMMIRAGLIA XXL

Chiudiamo con l’ammiraglia della gamma, l’Excess 15 (14,76 x 8,03), in grado di proporre spazi XXL (la sua superficie capestabile è di 125 mq, meglio di una villa al mare). Basta guardare gli allestimenti interni per rendersene conto: sono composti da un immenso quadrato-salone nella sovrastruttura con una vista di 360° sul mare grazie alle finestrature non fumé.

A seconda dello spazio desiderato, si può scegliere tra una versione a tre, quattro o perfino sei cabine doppie. Gli 8 metri di larghezza del catamarano offrono un pozzetto sufficientemente ampio per accogliere una bella tavola attorno alla quale si starà comodamente in otto. Le sue linee uniche, equilibrate e seducenti materializzano lo spirito Excess coniugando l’estetica al comfort di un grande catamarano da crociera. SCOPRILO QUI

PER SAPERNE DI PIU’

Vi abbiamo incuriosito? Entrate nello stand di Excess Punto 43 alla Milano Yachting Week, visitate le barche nel dettaglio, e per capire quale tra questi tre “gioielli” sia quello che realmente risponde alle vostre esigenze, non esitate a contattare gli esperti di Punto 43, vi basta cliccare sul pulsante “invia una mail” e vi risponderanno in brevissimo tempo!