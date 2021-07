Scopri il 40 piedi su misura. I segreti del Nordship 40 DS

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show, in esclusiva, potrete scoprire come i maestri danesi del cantiere artigianale Nordship sono in grado di costruire una barca praticamente su misura, anche di soli 40 piedi (12 metri circa).

Vi conviene esplorare lo stand del cantiere danese per comprendere come Lars Buchwald e il suo team di artigiani altamente qualificati lavorano per realizzare solo yacht artigianali di alta qualità. mantenendo intatta tradizione, marinità, robustezza che hanno fatto la fortuna di Nordship, sin dalla sua nascita nel 1976.

Ogni barca Nordship è unica, solo di chi la possiede

Questo mix di tradizione e innovazione si abbina alla rigorosa artigianalità, solo 10/15 barche da 36 a 43 piedi escono dal cantiere, non una di più. Solo così ogni barca Nordship può considerarsi unica e segue le esigenze del cliente nelle disposizioni interne.

Nordship 40 DS, la manovri da solo e la personalizzi come vuoi

Un esempio di come ci si rinnova nella tradizione ve lo offre il nuovo Nordship 40 DS (m. 12,20 x 3,95).

Vi conviene visitare subito la barca che si trova in banchina alla Milano Yachting Week – The digital boat show. Scoprirete come gli artigiani del cantiere e Lars Buchwald sono riusciti, ad esempio, con il nuovo Nordship 40 DS a far si che il timoniere nel pozzetto centrale abbia tutte le manovre a portata di mano.

In combinazione con un’adeguata superficie velica, al fiocco autovirante e a una forma dello scafo dolcemente bilanciata è facilmente manovrabile. Grazie anche al bulbo di piombo, il Nordship 40 DS è perfetto per chi ama prestazioni eccitanti a vela.

Gli interni del il Nordship 40 DS sono realizzati a mano da artigiani di grande esperienza e possono essere personalizzati in base alle singole preferenze personali: il layout, le finiture del legno, lo stile degli arredi.

Il Nordship 40 DS è sicuramente uno dei modelli più riusciti degli ultimi anni del cantiere danese. Buona visita in barca

Se vuoi saperne di più contatta il cantiere con un click

A chi si rivolge questa barca, come è costruita, come naviga…basta cliccare QUI per scoprirla nel dettaglio. E se volete approfondire con un responsabile del cantiere o prenotare una visita tramite una mail o un whatsapp, nello stand trovate i pulsanti per attivare il contatto con un click.