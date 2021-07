TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele: tra un giorno si parte

Ormai ci siamo. Uno degli appuntamenti velici più attesi della stagione sta per cominciare. Manca infatti appena un giorno e la flotta dei partecipanti alla TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele taglieranno la linea di partenza. L’evento che riunisce in un’unica festa della vela la terza tappa del circuito VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela e la 100 Vele, regata storica della capitale, va in scena il 3 e 4 luglio sul litorale romano dal Pontile a Capocotta. Un’occasione speciale di tornare in mare per tanti appassionati e un anno particolare per la 100 Vele che in questo 2021 celebra i 25 anni con un’edizione dedicata a Giorgio Rossi, ufficiale di regata nazionale e persona di riferimento per la vela italiana, scomparso lo scorso anno che ha sempre seguito da vicino tutte le edizioni della 100Vele.

Il programma della TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele prevede per la giornata di sabato 3 luglio l’apertura ufficiale nel Porto Turistico di Roma del Villaggio della Vela per accogliere gli oltre 100 equipaggi partecipanti alla manifestazione. Domenica 4 luglio invece, a partire dalle ore 12 si svolgerà la veleggiata lungo le circa 10 miglia di costa della Capitale.

Un mare di vele colorate sul mare di Roma

Ricordiamo che l’evento è aperto a ogni velista e a barche di tutte le dimensioni, sia d’altura che derive e multiscafi sportivi che si confronteranno in simultanea: le derive effettueranno una vera e propria regata, con partenza davanti alla sede della Lega Navale di Ostia e arrivo nel tratto di mare antistante il Nauticlub Castelfusano (dopo la Rotonda di Ostia). I multiscafi proseguiranno quindi il loro percorso per raggiungere il traguardo situato davanti al Tognazzi Marine Village, davanti la spiaggia di Capocotta. Questa sarà anche la linea di arrivo per le imbarcazioni d’altura che partiranno dal tratto di mare antistante il pontile di Ostia, su un percorso costiero di circa 10 miglia. Uno spettacolo di centinaia di vele di ogni dimensione che sarà facilmente visibile dalle spiagge della Capitale.

Equipaggi contro la violenza e attenti all’ambiente

La TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele aderisce alla giornata 10.000 vele contro la violenza sulle donne che si celebra il 4 luglio in tutta Italia: le imbarcazioni al via posizioneranno ben visibile sull’albero un nastro rosso. In acqua ci sarà poi un equipaggio formato da sole donne e non mancherà il team di Tutti Noi Onlus, associazione del territorio a supporto del disagio giovanile, che porterà a navigare un gruppo di ragazzi del territorio che nel corso dell’anno hanno aderito ad un progetto integrato di avvicinamento allo sport della vela.

Inoltre la TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele vuole essere grata anche quest’anno al personale sanitario impegnato incessantemente nel contenimento della pandemia: anche quest’anno, infatti, a bordo di una delle imbarcazioni partecipanti saranno presenti i medici e gli infermieri dell’ospedale Sandro Pertini di Roma, impegnati in prima linea nell’emergenza Covid-19.

I partecipanti alla TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele saranno infine per tutta la giornata delle “sentinelle del mare” assieme a MareVivo. L’associazione nazionale che si occupa di tutela dell’ambiente marino mette a disposizione degli equipaggi l’app per smartphone “Occhio al mare”, attraverso la quale chi naviga può segnalare avvistamenti di cetacei, tartarughe o situazioni di pericolo per chi vive il mare.

Insomma tutto è pronto per questa TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele con una flotta di vele colorate che invaderà il mare della Capitale ed equipaggi felici, aperti e consapevoli.