I bozzelli “senza fronzoli” ed economici nati per durare nel tempo

A meno che non si vogliano ridurre all’osso i pesi su una barca da regata, quali sono le caratteristiche chiave che si cercano in un bozzello? Semplice: resistenza e durata nel tempo.

Alla Milano Yachting Week – The Digital Boat Show trovate l’opzione giusta se i vostri vecchi bozzelli non ce la fanno più e volete sostituirli con modelli di assoluta qualità ma senza spendere un capitale.

I bozzelli “essenziali” e senza fronzoli per durare nel tempo

Li trovate nello stand di Harken, sono i bozzelli Element. Dando un’occhiata ai prodotti scoprirete come i tecnici di Harken siano riusciti a eliminare tutto quello che non contribuisce alla durabilità e la resistenza del prodotto, realizzando un prodotto essenziale, economico (i prezzi partono da 45 euro), facile da mantenere ma con la garanzia della qualità dei bozzelli Harken.

Il segreto dei bozzelli Element? Sono caratterizzati da guance dalle linee curve in alluminio 6061-T6 forgiato e subiscono un processo di anodizzazione “dura” per resistere alla corrosione per avere una maggiore durata nel tempo. Le puleggie sono in inox, così come i grilli.

Sono la soluzione ideale sulla vostra barca da crociera perché sono disponibili in tantissime versioni, per diametri di cima differenti e in configurazioni diverse. Non c’è manovra, a bordo, che non possa essere gestita da questi bozzelli. Nello stand c’è anche un bel video nel quale gli ingegneri meccanici di Harken spiegano in breve come hanno progettato i bozzelli Element.

Per saperne di più sui bozzelli Element

Questi bozzelli vi stuzzicano ma non sapete di preciso quali siano quelli che vanno bene per la vostra barca? Non esitate a contattare gli esperti di Harken cliccando sui bottoni “Invia Una Mail” o “Contatta su Whatsapp”, vi risponderanno subito con tutte le informazioni di cui avete bisogno!

