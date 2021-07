Diecimila Vele contro la violenza sulle donne. Domenica 4 luglio il maxi “sail mob”

Domenica 4 luglio i mari e laghi di tutta Italia si coloreranno di barche a vela e nastri rossi.

Sono le barche di “DIECIMILA VELE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. CAMBIAMO ROTTA INSIEME!”, il grande flash mob nazionale della vela promosso dalla Associazione di Promozione Sociale “Diecimila Vele di Solidarietà” (www.10000veledisolidarieta.org) di La Spezia, di cui è Presidente il velista Stefano de Dominicis.

L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia e ha l’obiettivo di sensibilizzare e manifestare contro il sempre più preoccupante fenomeno della violenza sulle donne.

Il nastro rosso in testa d’albero è il segnale convenzionale per dire STOP! a qualsiasi forma di violenza sulle donne (domestica, sul lavoro, fisica, psichica, economica, verbale, scolastica, ecc.).

I NUMERI DELLA VIOLENZA

Il fenomeno della violenza sulle donne è stato definito dall’Onu “un flagello mondiale”.

Relativamente al periodo 1° gennaio – 30 maggio 2021, in Italia sono stati registrati 104 omicidi, con 42 vittime donne di cui 38 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 27 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. (dati del Ministero – https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-05/settimanale_omicidi_24_-_30_maggio_2021.pdf).

Non ci si deve però scordare di tutte le donne che non sono morte ma che vivono quotidianamente nella paura, subendo manipolazioni e violenze fisiche ed economiche.

I PARTECIPANTI

Alla iniziativa hanno prontamente aderito migliaia e migliaia di veliste e velisti, tanti big della vela, le sezioni della LNI, Circoli FIV, Yacht Club, Circoli nautici, Marine, Scuole di vela, classi veliche, associazioni subacquee nonché le associazioni e reti antiviolenza.

Le storie di violenza sulle donne riempiono le cronache in modo sconcertante ma scuotono anche la coscienza di qualsiasi persona di buon senso, suscitando vergogna e orrore.

PERCHE’ PENSIAMO CHE LA VELA POSSA FARE MOLTO CONTRO QUESTO FENOMENO

La vela è metafora di coesione e inclusione. In barca a vela un team è abituato a lavorare assieme senza distinzione di sesso, età e classe per il raggiungimento degli obiettivi comuni. Per navigare insieme bisogna diventare equipaggio e condividere regole, rispettarle e rispettare tutti.

Ci si augura che l’evento non rimanga fine a se stesso ma diventi catalizzatore di altre iniziative e rappresenti soltanto il primo avvicinamento tra il mondo della vela che può dare tanto al mondo delle vittime di violenza, cui stato tolto molto, inclusa la possibilità di farsi sentire.

INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni sulla iniziativa, si può contattare l’associazione Diecimila Vele di Solidarietà tramite il sito web www.10000veledisolidarieta.org o la pagina Facebook https://www.facebook.com/groups/10000vele

I PATROCINI

L’iniziativa “Diecimila Vele contro la violenza sulle donne. Cambiamo rotta assieme!” ha ricevuto il patrocinio di:

• Presidenza della Lega Navale Italiana e relative sezioni

• Presidenza FIV e relativi circoli

• Presidenza di Assonautica

• Presidenza di UISP

• Barcolana

• Comando Generale delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera

• Centro Velico Caprera

• Assormeggi

• Fondazione Marisa Belisario Delegazione Regionale Puglia

• Ordine degli Psicologici del Lazio

• Comune di Bisceglie

• Comune di Chiavari

• Comune di Garda

• Comune di Genova

• Comune di Pescara

• Comune di Ravenna

• Comune di San Salvo

Solo per menzionare qualcuna delle numerosissime istituzioni che hanno voluto appoggiare ed essere presenti alla iniziativa e supportare le iniziative locali.

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!