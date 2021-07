VIDEO e FOTO Goditi lo spettacolo dei superyacht a Palma

Grandi velisti, superyacht spettacolari (ve li abbiamo presentati tutti QUI), location mozzafiato. C’erano tutti gli ingredienti per rendere unica l’edizione del 25° anniversario della Superyacht Cup di Palma di Mallorca (Baleari) e così effettivamente è stato. Lo spirito della manifestazione è ben riassunto dai video qui sotto.

Buona la prima per Ravenger

Alla fine ha vinto, in classe B, Ravenger, al suo debutto alla Superyacht Cup Palma: un vero e proprio “buona la prima” per lo sloop di 43 metri di German Frers (ex-Sea Eagle) costruito da Royal Huisman.

“La barca aveva il potenziale, ma non sapevamo davvero cosa aspettarci entrando in regata. Pensate che non avevamo neanche mai issato lo spinnaker”, ha commentato Shuan Pammenter, il navigatore. “Penso che la chiave sia stata la presenza di alcuni ottimi velisti in posizioni chiave, in particolare Justin Slattery a prua, Simon Daubney come skipper e Stevie Branagh come tattico”. Anche sulle superbarche, l’equipaggio è fondamentale.

“Le cose sono accadute al momento giusto, non abbiamo avuto fretta, non abbiamo commesso grandi errori: abbiamo regatato in modo “pulito”. E poi l’armatore ha “manico”. E’ tutto più facile così…”.

Ravenger ha preceduto in classifica il 46 m Ganesha e il 34 m Baiurdo VI.

GALLERY – LE FOTO DELLA SUPERYACHT CUP

Nilaya vince in classe A (con a bordo mr. Bekking)

Il “peso” dell’equipaggio si è fatto sentire anche in classe A (la categoria delle barche, si fa per dire, più piccole), dove a vincere è stato Nilaya, l’elegante sloop in carbonio di 34 metri progettato da Reichel-Pugh combina prestazioni da “gran premio” con il comfort per una crociera ad alta velocità.

A bordo c’era un fuoriclasse come Bouwe Bekking, otto giri del mondo sul groppone. Il superyacht ha vinto tutte e tre le prove di giornata: dietro di lui Missy (33 m) e Shamanna (Swan 115 di 35 m).

