Mondiale 420: in arrivo velisti da 20 nazioni a Marina degli Aregai

Torna una grande regata riservata ai giovani velisti in Italia, a Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare (Sanremo), stiamo parlando della 2021 420 Frecciarossa World Championship, il mondiale della Classe 420 in programma dal 2 al 10 luglio sotto l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo. La manifestazione non è una novità assoluta per le acque liguri, si è svolta a Marina degli Aregai anche nel 2016.

Gli iscritti, provenienti da 20 nazioni arrivano da: Argentina, Austria, Brasile, Croazia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, Israele, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti e ovviamente Italia; presenzieranno al porto di Marina degli Aregai con oltre 200 imbarcazioni dal 2 al 10 luglio, anche se alcuni equipaggi sono già arrivati. Gli statunitensi, gli argentini e il team di Hong Kong hanno iniziato gli allenamenti per “prendere confidenza” con il nostro mare.

“E’ un grande onore per lo Yacht club Sanremo questo mondiale della classe 420. Non è facile che una classe diffusa a livello mondiale affidi in pochi anni due competizioni di tale livello allo stesso circolo, anzi è la prima volta. Lo dobbiamo alla nostra passione e alla collaborazione di Marina degli Aregai con i suoi spazi e la sua disponibilità. Quest’anno un particolare grazie va a Frecciarossa, title sponsor della manifestazione, ed al supporto della Regione Liguria e del Comune di Santo Stefano al Mare” commenta il presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli.

“E’ un onore ospitare per la seconda volta a Marina degli Aregai la 420 class World Championship. In questa edizione saranno presenti 209 equipaggi provenienti da tutto il mondo che si sfideranno su uno dei campi da regata diventato tra i più rinomati. Come Azienda reputiamo gli avvenimenti sportivi di grande importanza formativa ed educativa per tutti i partecipanti. Ringrazio il Presidente Beppe Zaoli dello Yacht Club di Sanremo per aver indicato nuovamente la nostra Marina come scenario di un evento velistico d’alto livello e auguro un bel vento a tutti gli atleti che parteciperanno ai 420 Frecciarossa World Championships e il Comune di Santo Stefano al Mare” commenta la dottoressa Beatrice Cozzi Parodi in rappresentanza del Marina degli Aregai.

