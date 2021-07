C’è un sistema made in Italy con cui ormeggiare senza fatica. Non avrete più bisogno delle persone a prua a spaccarsi la schiena con la trappa e non dovrete nemmeno più bloccare la cima con il piede prima di dare volta nella galloccia. Come è possibile? Con Joy Cleat, la galloccia motorizzata ideata dall’azienda milanese Bonomi.

La galloccia dispone di due perni rotanti, di cui uno (quello più a poppa se il sistema è montato a prua, e viceversa) è azionato elettricamente da un interruttore a pedale installato in coperta e dispone di guance selftailing in grado di bloccare la cima (il barbotin può accogliere cime dai 20 ai 32 mm di diametro).

Il funzionamento è semplice ed è illustrato nella sequenza qui sotto.

L’ORMEGGIO E’ FACILE CON JOY CLEAT

1. Per prima cosa, posizionate la cima d’ormeggio o la trappa nel passacima, senza compiere eccessivi sforzi per metterla in tensione.

2. Verificate il senso di rotazione del perno con self tail, che vi indicherà la posizione di ingresso della cima.

3. A questo punto posizionate la cima d’ormeggio lateralmente rispetto a Joy.

4. Adesso date volta attorno ai due perni rotanti.

5. Tenete in tensione la cima di ritorno, ma anche in questo caso senza sforzarvi.

6. Ora non vi resta che azionare con il piede il pulsante di comando tenendo sempre la cima di ritorno in tensione.

7. Adesso eseguite il classico nodo di Galloccia per fissare la cima a Joy.

8. Infine Date una volta attorno al nodo di galloccia per sicurezza. Ormeggio compiuto!

Il motoriduttore installato sottocoperta non permette ovviamente il movimento inverso del perno, quindi la cima è mantenuta in tensione e bloccata senza alcuna azione aggiuntiva. Comodo, no?

GUARDA IL VIDEO

Realizzata in acciaio inox AISI 316 L, Joy Cleat si installa al posto delle gallocce tradizionali ed è disponibile in due modelli, con capacità di tiro fino a 110 e 295 kg (con motore elettrico da 12 o 24 volt). Una soluzione ideale per barche da 40 a 60 piedi!

QUI TROVATE TUTTE LE INFO SUL JOY CLEAT

