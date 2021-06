TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele: meno 3 giorni al via

La grande festa della vela sta per cominciare sul litorale di Roma. Mancano infatti appena 3 giorni all’appuntamento con la TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele che si disputa il 3 e 4 luglio nelle acque antistanti il Porto Turistico di Roma. Due eventi in uno in realtà, ossia la terza tappa del circuito VELA Cup organizzato dal Giornale della Vela e la 100 Vele, regata storica della capitale alla sua 25° edizione e organizzata dai seguenti circoli velici: CS Yacht Club, Circolo Velico Fiumicino, Nautilus Yacht Club, Circolo Nautico Tecnomar, LNI Ostia, Nauticlub Castelfusano, Tognazzi Marine Village.

Per questo 2021 la 100 Vele vuole anche celebrare la figura di Giorgio Rossi, mitico giudice di regata scomparso di recente e amatissimo da istruttori di vela, studenti e appassionati di mare.

Oggi alle ore 11 la conferenza di presentazione

In vista di questo importante appuntamento sempre più sentito dagli appassionati come momento di rinascita dopo i difficili mesi scorsi, oggi 30 giugno è prevista alle ore 11 la conferenza stampa di presentazione ufficiale della TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele che al momento può contare già su 80 iscrizioni, segno di grande partecipazione da parte dei velisti della capitale e dintorni. Tra loro sono presenti gli amici di 10.000 Vele e Tutti Noi Onlus con un equipaggio speciale, i punti luce Save The Children, i medici Anti-Covid con i loro camici bianchi, verdi o azzurri, i soci di Assonautica Acque Interne Lazio e Tevere, nonché i rappresentanti dell’associazione ambientalista Marevivo per un utilizzo coerente della plastica in difesa del Mediterraneo.

Ricordiamo che la manifestazione è aperta a ogni velista e a barche di tutte le dimensioni, sia d’altura che derive e multiscafi sportivi. C’è ancora tempo per iscriversi ed esserci! E per chi cerca oppure offre equipaggio durante l’evento, c’è sempre la possibilità di consultare l’apposita sezione “Imbarchi” all’interno del sito ufficiale www.100vele.eu.

Tanto divertimento in acqua e a terra

La flotta di partecipanti della TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele entrerà nel vivo dell’evento sabato 3 luglio quando aprirà il Villaggio della Vela e verranno distribuiti i gift bag con i gadgets degli sponsor della manifestazione. Domenica 4 luglio alle ore 10.30 è previsto invece il briefing degli equipaggi, mentre alle ore 13 sarà dato il via alle regate. Dopo le regate, tutti gli equipaggi si raduneranno alle ore 16.30 nel Villaggio della Vela per le premiazioni ufficiali, con tanti premi in palio con tanti premi in palio. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il simpatico e utile tender pneumatico VB200T di Yellow-V. La serata proseguirà infine per tutti gli equipaggi il Birra Music Party.

Covid-19: un evento responsabile

E visto che, nonostante il clima di apertura delle restrizioni sanitarie, il TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele vuole essere comunque una manifestazione responsabile, ricordiamo che le regate si svolgeranno secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid-19 emanate dalla Federazione Vela e a cui i tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte dello stesso Comitato Organizzatore. Di seguito il sito con le disposizioni emanate dalla federazione http://www.federvela.it/news/2732- alle quali tutti dovranno attenersi. Gli atleti e tecnici che parteciperanno alla manifestazione dovranno compilare i modelli di autodichiarazione previsti.

Insomma gli ingredienti ci sono tutti affinché TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele sia un grande evento pieno di iscritti, di vele, di barche e di voglia profonda di ricominciare a godere il mare insieme.

