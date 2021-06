Speciale Noleggio: Arawak Sailing Club, avventure speciali tra Croazia e Sicilia

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Arawak Sailing Club, storica società per le vacanze charter a vela.

Arawak Sailing Club propone per l’estate vacanze a vela a bordo di King Arawak, una classica “fast cruiser” di 17.50 metri che ha affrontato navigazioni oceaniche con il suo skipper-armatore Maurizio Martini. King Arawak offre comfort e sicurezza in navigazione di livello superiore: offre 4 cabine doppie tutte con bagno privato, ampi spazi all’interno e all’esterno e le più moderne tecnologie e dotazioni di bordo.

Particolare attenzione è data alla prevenzione Covid grazie alla completa sanificazione della barca a ogni cambio equipaggio. Gli itinerari per il 2021 prevedono fino al 24 luglio la Croazia con l’Istria e le isole Dalmate, comprese le Kornati, con imbarchi e sbarchi da Trieste o Zara. In agosto e fino al 19 settembre ecco la Sicilia e le Eolie con imbarchi e sbarchi a Milazzo o Lipari. I prezzi variano da 650 a 850 euro a persona per settimana.

INFO UTILI

Telefono: 348.3548091

Sito: www.arawak.it

Basi Mediterraneo: Trieste, Zara, Milazzo e Lipari