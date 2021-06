Speciale Noleggio: Aladar Sail, in crociera tra comfort e divertimento

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Aladar Sail, società di charter che ogni estate propone interessanti novità.

Dinamica società di charter, Aladar Sail propone ogni anno interessanti novità. Per l’estate la flotta si è arricchita di nuove barche dei principali cantieri mondiali quali Elan, Beneteau e Dufour. Le basi di partenza sono in Toscana, di fronte all’isola D’Elba, e in Sardegna, di fronte all’Arcipelago della Maddalena: punti di partenza privilegiati per magiche crociere. Aladar Sail offre sia itinerari “one way” tra le due basi che itinerari organizzati su richiesta.

La grande varietà nella flotta Aladar Sail prevede che sia i monoscafi che i catamarani siano ben equipaggiati per essere indipendenti: tutte le barche hanno i pannelli fotovoltaici e molte di esse anche dei water-maker da 200 litri/ora. Le più importanti hanno pure generatore e aria condizionata: perchè in rada, dopo una bella navigazione, ci si merita una doccia e una bibita ghiacciata.

INFO UTILI

Telefono: 389 2954589

Sito: www.aladarsail.it

Basi Mediterraneo: Marina di Scarlino e Cannigione