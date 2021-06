Speciale Noleggio: Dea dei Mari, non solo charter ma molto di più

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Dea dei Mari, storica società per le vacanze charter a vela in Mediterraneo.

Importanti novità per l’estate: Dea dei Mari ha ampliato la flotta a 7 unità con un aggressivo More 40” del 2018 e un Oceanis 45 del 2012, che affiancano i Bavaria 42”, 46” e 50” Cruiser sempre affidabili e perfettamente manutenuti, puliti con cura maniacale e sanificati anti Covid. Dea dei Mari continua l’offerta charter in Toscana: ci si imbarca a Portovenere, dalla base storica di Marina del Fezzano, e a Castiglioncello, dal Marina Cala de Medici, anche con speciali rotte one way.

Dea dei Mari poi offre agli armatori lo Yacht Management: fa lavorare come charter la barca dando massima tranquillità e buon ritorno sul capitale. L’armatore, libero da costi di gestione, usa la barca quando non è noleggiata. Dea dei Mari con Boat Care si prende cura della barca che per navigare bene deve essere curata tutto l’anno e infine fa consulenza all’acquisto.

INFO UTILI

Telefono: 327.1710988

Sito: www.deadeimari.it

Basi Mediterraneo: Marina del Fezzano e Marina Cala de Medici