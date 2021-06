I ragazzi sono in giro: Beccaria e Fantini alla Les Sables-Horta

I “ragazzi sono in giro” diceva una canzone, ed è proprio così perché in Oceano, nel golfo di Biscaglia, in regata sui Class 40 che partecipano alla Les Sables-Horta-Les Sables ci sono due italiani, Ambrogio Beccaria e Andrea Fantini. Il primo è in coppia con Ian Lipinski su Credit Mutuel, il secondo in coppia con Charles Mourruau su Guidi.

La regata, che si tiene ogni due anni, normalmente si svolge in due tappe e senza assistenza – la prima dalla Francia alle isole Azzorre, la seconda dalle Azzorre di nuovo in Francia. Quest’anno si svolgerà eccezionalmente, causa restrizioni Covid-19, in una sola tappa di 2450 miglia. I Class 40 in gara, 24 barche, dovranno semplicemente girare la boa davanti a Horta (Isola di Fajal), liberi di farlo nella direzione che preferiscono, per poi riprendere il largo verso Les Sables. L’arrivo è previsto attorno al 10 luglio.

Per Fantini è un ritorno alle corse dopo un periodo in cui ha cercato di costruire un nuovo progetto oceanico, e lo fa affiancato da un’azienda italiana, la Guidi SRL, che viene dal mondo della nautica.

Ambrogio Beccaria invece affronta la prima regata in coppia con Lipinski, amico-avversario in passato ma soprattutto il francese è lo skipper del “destino” per Beccaria, colui dal quale Ambrogio comprò il suo primo Mini 650, il “naufragato” Pogo 2 che sarebbe diventato Alla Grande Ambeco. I due navigano sul Class 40 semi scow che ha disegnato Sam Manuard per Lipinski.

“Com’è Ian Lipinski?” racconta Beccaria, “E’ uno che non molla un centimetro e dà sempre tutto se stesso. Posso dire che la mia storia nautica comincia con lui, perché da lui ho comprato il Pogo2, la mia prima barca, quella con cui ho iniziato a navigare in oceano. Quando andai in Bretagna per la prima volta, Ian mi ospitò a casa sua, fu gentilissimo e parlava pure un po’ di italiano”.

“Sono veramente felice di poter dire che Guidi srl sarà il mio sponsor nel 2021” ha invece annunciato su Facebook Andrea Fantini, “grazie a questa azienda, che produce accessori per la nautica dal 1968, prenderò parte a tre bellissime regate, la Les Sables Horta Les Sables, il Fastnet e la Transat Jacques Vabre! Condividerò questo bellissimo progetto con Charles Louis Mourruau, uno skipper francese che ha navigato in moltissime parti del mondo e che ha creato la sua esperienza navigando su tanti tipi di barche diverse… Un equipaggio Guidi da non perdere!!”.

Al momento la coppia Lipinski-Beccaria è in decima posizione a nove miglia dal leader Saint Yves Service, Fantini-Mourruau sono in ventesima piazza a circa 20 miglia dal battistrada, quando mancano ancora oltre 2400 miglia di regata alla fine.

Tracking QUI

