Speciale Noleggio: 43° Parallelo, per una vacanza… con vista mare

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con 43° Parallelo, società che da quasi 30 anni è un pilastro del charter nautico italiano.

Con la stagione estiva alle porte, la vacanza in barca è la migliore soluzione per gli amanti del mare. Grazie a 43° Parallelo, compagnia di charter nautico con base a Marina di Scarlino è possibile avere anche una garanzia di qualità: 43° Parallelo è infatti da quasi 30 anni un pilastro del charter velico italiano. Questo grazie agli elevati standard che da sempre fornisce ai suoi clienti.

“Il nostro obiettivo è riuscire a proporre delle imbarcazioni sempre impeccabili e garantire assistenza a 360 gradi ai clienti”. La scelta di barche è in continuo aggiornamento e anche quest’anno si arricchisce di novità importanti. La principale è l’arrivo in flotta del catamarano Excess 12 “Excalibur”, un gioiellino per tutti coloro che cercano ottime prestazioni unite al comfort. Inoltre sono arrivate il Sun Odyssey 410 Nereide e il Sun Odyssey 349 Vicky II (con 2 cabine e versione Performance).

INFO UTILI

Telefono: 0566.866094

Sito: www.parallelo43.it

Base: Marina di Scarlino