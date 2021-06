La scatola nera che in tempo reale ti dice tutto sulla tua barca

Esiste una soluzione per essere sempre informati sullo stato della propria barca, che voi siate armatori ansiosi di sapere come sta il vostro gioiellino, società di charter che devono tenere monitorare la flotta, gestori di un cantiere o di un circolo nautico. Vi spieghiamo di che si tratta, ma se volete sapere tutto su come funziona visitate subito lo stand di Nauticoncept alla Milano Yachting Week.

Dall’app sai sempre come sta la tua barca

Il funzionamento di Nauticoncept è tanto semplice quanto geniale: una volta installati i sensori Nauticsafe a bordo, potrete monitorare nel dettaglio tutti gli aspetti della barca direttamente dal vostro smartphone, tramite l’app di Nauticoncept. Informazioni aggiornate in tempo reale e sempre disponibili sulla temperatura a bordo e lo stato/tensione delle batterie, su eventuali urti e sbandamenti, un report live sulle rotte percorse e sulle ore motore, con monitoraggio costante della velocità di crociera e ancora la geolocalizzazione precisa della vostra barca con la possibilità di contattare i cantieri più vicini in caso di guasti a bordo (anch’essi prontamente segnalati dall’app).

Gestisci una società di charter? Leggi qui!

Nauticoncept non nasce solo per gli armatori, anzi si può dire che forse la sua declinazione più efficace è quella che prevede l’utilizzo da parte delle società di charter. Una volta installata la scatola nera su tutte le barche in gestione, si potrà avere uno sguardo d’insieme in tempo reale su tutta la flotta da un unico punto: l’applicazione di Nauticoncept. Monitorare le proprie barche in ogni secondo, con informazioni su eventuali collisioni e superamento dei limiti di velocità è un valore aggiunto non da poco, così come lo è la possibilità di creare uno storico dello stato della barca al momento di ogni check in e ogni check out, in modo da monitorare in maniera precisa eventuali problemi.

