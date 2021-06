X4³, arriva la nuova versione del 13 metri X Yachts di maggior successo

Quando un’auto ha successo non la si cambia, la si migliora. Basta pensare al fenomeno Golf giunto all’ottava versione. Per non parlare della 500 o della Mini che si evolvono continuamente nella continuità. Anche nella nautica finalmente prende piede questa tendenza.

Ci ha pensato il cantiere danese X-Yachts, che ha appena presentato la versione MK 2 del suo grande successo X4³, il 13 metri della della serie PureX costruito dal 2016 in più di 100 esemplari.

Sembra una barca totalmente nuova ed è proprio così, vista la quantità e la qualità degli interventi. Vediamoli.

Una nuova poppa

Il nuovo X4³ ha nuove sezioni poppiere con notevole incremento dei volumi sopra la linea di galleggiamento, dove è stato arretrato anche il baglio massimo. Questo intervento permette di aumentare ancor più le prestazioni nelle andature di poppa, incrementando notevolmente anche gli spazi in pozzetto e delle plancetta.

Sempre nelle sezioni poppiere, anche il pozzetto è stato ridisegnato per sfruttare meglio lo spazio e semplificare le manovre in equipaggio ridotto.

Dal punto di vista estetico, i paramare hanno un nuovo design e degradano verso poppa più dolcemente. Ne guadagna l’estetica laterale, ora più gradevole.

Sempre in tema di design, nuove le finestrature laterali più filanti ma anche più pratiche con aperture più ampie che migliorano la circolazione d’aria interna.

Tanti cambiamenti per navigare meglio

Per quanto riguarda l’attrezzatura di coperta, le rotaie per il fiocco sono standard, mentre la rotaia del fiocco autovirante, ora recessata, può essere ordinata dagli armatori più orientati alla crociera.

Anche a prua c’è stato un importante intervento. Ora c’è una delfiniera di lunghezza maggiore che integra l’ancora e il sistema di ancoraggio, oltre ad avere un punto di mura delle vele da vento portante più avanzata.

Ma non è finita, è stato ridisegnato anche il piano velico che ha una superficie maggiore e garantisce migliori prestazioni anche con poco vento.

Le prime consegne del nuovo X-Yachts X4³ sono previste a partire da Gennaio 2022.

I DATI DELL’ X-Yachts X4³

Lunghezza fuoritutto (compresa delfiniera): 13,24 m

Lunghezza scafo: 12,67 m

Lunghezza al galleggiamento: 11, 33 m

Larghezza max: 3,99 m

Pescaggio standard: 2,20 m (1,85/2,50)

Dislocamento: 9.400 kg

Zavorra: 3.700 kg

Motore: 45 hp

Carburante: 200 l

Acqua: 340 l

Superficie velica: 99 mq

Asimmetrico: 160 mq

X-Italia srl

Porto Turistico Chiavari

16040 Chiavari (Ge)

tel (+39) 0185 308615

info@x-italia.it

www.x-italia.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!