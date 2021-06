Speciale Noleggio: Spartivento Charter, da 20 anni le più belle vacanze italiane in barca

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Spartivento Charter, società pioniera nelle vacanze charter a vela in Mediterraneo.

Ispirata ai valori della tradizione nautica italiana, Spartivento Charter nasce nel 2001 come società pioniera delle vacanze charter a vela nel Mediterraneo. Da allora, ogni anno, oltre 10mila velisti esplorano le meraviglie del mare a bordo delle sue imbarcazioni: con 8 basi nel mondo fra Sicilia, Costiera Amalfitana, Toscana, Sardegna e Caraibi, la flotta Spartivento Charter comprende oltre 80 barche a vela e catamarani di ultima generazione, facendo di Spartivento una delle flotte charter più grandi in Italia.

Ne fanno parte inoltre gli ultimi modelli di barche a vela e catamarani dei più prestigiosi cantieri navali europei – come Beneteau, Jeanneau e Lagoon – famosi per offrire la massima attenzione per i dettagli e la cura per la qualità. Con questi modelli allora è facile e divertente ad esempio godersi una vacanza tra le meravigliose Isole Eolie: raggruppate davanti alla costa della Sicilia settentrionale, Vulcano, Lipari, Salina, Panarea, Stromboli, Alicudi e Filicudi sono un angolo di paradiso a portata di mano. Non solo per esperti velisti ma per tutti gli amanti della natura selvaggia e incontaminata.

Qui Spartivento Charter propone una “last minute promo” dal 17 al 24 luglio: Beneteau Oceanis 51.1 a 5.800 euro invece di 7.290 o Lagoon 42 a 6.800 euro invece di 8.090. Con Spartivento Charter è poi facile e divertente andare anche alla scoperta di due terre magiche come Sardegna e Corsica, regine turistiche del Mediterraneo, ricche di tesori artistici e naturali senza pari. Qui la “promo” Spartivento propone (dal 3 al 10 luglio) un Sun Odyssey 479 a 3.300 euro invece di 4.490 o un Lagoon 40 a 4.800 euro invece di 6.090.

Poco distante ma altrettanto meraviglioso è l’Arcipelago Toscano che racchiude tante isole – Elba, Capraia, Giglio, Giannutri – ricche di incantevoli borghi, città marinare, scorci indimenticabili di coste selvagge intervallati da spiagge sabbiose, approdi, macchia mediterranea e maestose scogliere lavorate dal vento. A chi vuole “scappare” qui la “promo”Spartivento Charter offre (dal 24 al 31 luglio) un Beneteau Oceanis 41.1 a 3.300 euro invece di 3.690 o un Sun Odyssey 449 a 4.200 euro invece di 4.690.

Da scoprire alla grande via mare è anche la straordinaria e rinomata Costiera Amalfitana, davanti alla quale svettano e le tre isole di Capri, Ischia e Procida, e si scoprono gemme terrestri come Positano, Sorrento e Amalfi. Tutte mete turistiche amatissime fin dall’epoca Romana. Anche qui Spartivento Charter propone una “last minute promo”, dal 31 luglio al 7 agosto: Beneteau Oceanis 45 a 5.300 euro invece di 5.990 o Lagoon 42 a 10.400 euro invece di 10.990.

INFO UTILI

Telefono: 06.40060490

Sito: www.spartivento.it

Basi Mediterraneo: Portorosa, Capo d’Orlando, Olbia, Salerno, Castiglioncello, Trapani