Le comodissime dell’ultima generazione da 10 a 13 metri

Oggi siamo andati a caccia di barche comodissime, da 10 a 13 metri e di ultima generazione. E ne abbiamo scelte cinque che trovate alla Milano Yachting Week – The digital boat show dove trovate ormeggiate nel porto virtuale decine di barche di ogni dimensione. Eccovi la nostra scelta.

10 metri: Dufour 360

Vi basta cliccare sul prodotto Dufour 360 (m. 10,30 x 3,54) per sapere tutto su questa barca che in soli dieci metri racchiude tutto il comfort di una barca a vela di dimensioni ben più grandi. 10 metri di lunghezza che sono perfetti anche per una seconda casa al mare per una famiglia di 4/5 persone.

Il Dufour 360 è il perfetto esempio di come in una barca di soli dieci metri siano racchiusi tutto il comfort di una barca a vela ben più grande. Il lavoro di Dufour e del famoso designer italiano Felci Yacht Design fa si che lo spazio sia sfruttato al massimo, ma con classe e gran gusto. Facile a dirsi in dimensioni così ridotte, molto difficile a farsi. Insomma, la barca ideale come casa, uscite giornaliere ma anche per fare una vera crociera con amici o famiglia.

Sali subito a bordo del Dufour 36, clicca QUI

10 metri: Hallberg Rassy HR 340

Potrebbe vincere il premio di miglior barca di 10 metri il Hallberg Rassy HR 340 (m. 10,36 x 3,47) da cui non scendere mai. Come gli esperti sanno, gli Hallberg Rassy sono tutti piccoli capolavori di artigianato nautico, i loro interni sono opere di alta ebanisteria, gli spazi sono sfruttati proprio per vivere la barca come una casa. E all’esterno il pozzetto è riparato e accogliente, con la possibilità di essere usato anche nelle stagioni meno favorevoli. Nel nord Europa le barche si usano tutto l’anno, proprio come delle case. E l’Hallberg Rassy HR 340 è un perfetto esempio di barca/casa di dimensioni ridotte.

Questo yacht nuovo di zecca offre tutti i punti di forza di Hallberg Rassy in combinazione con le ultime novità del design di Frers. È studiata per fornire comfort e prestazioni superiori e ha alzato l’asticella a un livello che nessuno prima pensava fosse possibile per una barca di queste dimensioni.

Sali subito a bordo dell’ Hallberg Rassy HR 340, clicca QUI

11 metri: Hanse 388

Nasce per navigare veloce e offrire comfort massimo quando sei in rada, ma l’Hanse 388 (m. 11,40 x 3,90) si adatta perfettamente a essere una vera casa sul mare. Vi basta dare un’occhiata agli interni ricchi di soluzioni nuove con due o tre cabine e con una vera cucina casalinga. Osservate con attenzione i tre diversi layout.

Se salite a bordo dell’Hanse 388, dicevamo, capite subito che lo spazio sopra e sottocoperta è incredibilmente aumentato rispetto al passato, grazie ai volumi dello scafo che prolungano la larghezza massima sino a poppa e ad alcune astuzie ergonomiche che potete apprezzare guardando subito i video dell’Hanse 388.

Sali subito a bordo dell’ Hanse 388 , clicca QUI

12 metri: Fountaine Pajot Astrea 42

Eccovi a bordo del catamarano a vela Fountaine Pajot Astrea 42 (m. 12,58 x 7,20) e subito capirete che nelle barche con due scafi lo spazio è circa del 50% superiore a quello di un monoscafo tradizionale. E non c’è esempio più calzante per definire una barca come Astrea 42 una vera seconda casa sull’acqua. E che barca! La grande forza del Fountaine Pajot Astrea 42 è nel comfort con interni luminosi e spaziosi.

Ogni volume a bordo è stato progettato per offrire uno stile di vita lussuoso e pratico. L’Astréa 42 è disponibile in versione Maestro, che prevede una suite armatoriale con bagno privato e due cabine doppie con due bagni privati, o in versione Quatuor, dotata di 4 cabine doppie e 4 bagni privati.

Sali subito a bordo del Fountaine Pajot Astrea 42, clicca QUI

13 metri: Elan Impression 45.1

Una perfetta sintesi di confort all’aperto e sottocoperta. Uno dei migliori esempi di barca comodisssima e ingegnosadi 13 metri è Elan Impression 45.1 (m. 13,59 x 4,18) ,un vero yacht che si distingue per abitabilità e comfort grazie al deck saloon che amplia gli spazi interni.

Il pozzetto ampio e lungo ha anche il grill, lavello o frigorifero, e un ampio tavolo frazionato trasformabile in due lettini prendisole, ed è inoltre dotato di una spaziosa spiaggetta di poppa. Sottocoperta si trovano finiture eleganti e di alta qualità, una cucina – in linea – completa, un tavolo da carteggio, cabine spaziose illuminate da ampi oblò.

Ma non pensate che Elan Impression 45.1 non sia anche una barca per navigare, grazie alle sue dimensioni ideali, con il nuovo Elan Impression 45.1 è possibile effettuare ogni tipo di viaggio in mare in modo confortevole e senza stress.

Sali subito a bordo Elan Impression 45.1, clicca QUI