C’è un prodotto magico che pulisce la barca in fretta e senza fatica

Alla Milano Yachting Week – The digital boat show c’è un prodotto che risolve il problema della pulizia di qualsiasi superficie della barca e del gommone e non inquina.

Lo trovi nello stand della Synteak. Si chiama The Cleaner, funziona veramente. In un test video che trovi qui il tester Carlo Luongo lo ha sottoposto a una prova severa su teak, cuscinerie ecc.

The Cleaner, un video ti dimostra l’efficacia

Ti conviene guardare il videotest di The Cleaner di Synteak per renderti contro di come funziona veramente, in poco tempo su gealcoat, pavimentazioni naturali o sintetiche, cuscinerie, motori, scafi, parabordi. Il prodotto è totalmente ecologico e biodegradabile. Impossibile che rovini o corroda qualcosa.

La superspugna aumenta l’effetto pulente

C’è anche un altro elemento che aumenta le prestazioni del liquido The Cleaner, una superspugna che incrementa l’effetto della pulizia. In esposizione al boat show digitale ha anche la possibilità di potere essere acquistato direttamente on line e in due/tre giorni ti arriva a casa.

Per saperne di più

Scopri come i tecnici di Synteak hanno realizzato il nuovo The Cleaner, l’unico power cleaner istantaneo sul mercato, visitando subito il prodotto nello stand alla Milano Yachting Week cliccando direttamente qui.

Potrai anche dialogare direttamente con gli esperti di Synteak tramite mail o whatsapp e, magari, andare a vederlo dal vivo prenotando un appuntamento.