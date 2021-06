Speciale Noleggio: Kiriacoulis, crociere protette e garantite e in tutto il Mediterraneo

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Kiriacoulis, leader mondiale nel settore del charter con 400 imbarcazioni.

Kiriacoulis, grazie ai suoi “primi” 40 anni di storia, è leader mondiale – essendo primo gruppo nel Mediterraneo e terzo al mondo – nel settore del charter nautico, tanto che mette a disposizione di tutti i diportisti una flotta di oltre 400 imbarcazioni, 40 anni di esperienza nella gestione del noleggio in mare e 25 basi nel Mediterraneo, alle quali se ne aggiunge anche una ai Caraibi. Kiriacoulis mette a disposizione dei suoi clienti inoltre sia barche con equipaggio, per crocieristi “comodi”, che imbarcazioni senza equipaggio per i veri lupi di mare. In particolare la flotta è composta da monoscafi a vela dagli 11 ai 20 metri e da catamarani dai 38 ai 65 piedi.

Tutte le barche che fanno parte della flotta Kiriacoulis però sono realizzate dai principali cantieri nautici mondiali, tra i quali: Bavaria, Beneteau, Jeanneau, Dufour, Lagoon, Bali, Fontaine Pajot, Nautitech, Exess. Tutte quante inoltre sono molto ben equipaggiate e munite di certificato di sicurezza per la navigazione oceanica. È chiaro allora che tutte le vacanze in barca a vela che sono organizzate dalla Kiriacoulis Holiday non solo permettono una quantità di scelta unica nel suo genere, ma anche sono garantite oltre che dalla professionalità ed esperienza di quasi mezzo secolo, da polizza RC con Unipol.

E ancora, poichè Kiriacoulis Holiday è l’unico operatore del settore nautico ad essere membro di ASTOI (l’associazione di Confindustria che rappresenta i tour operator italiani), in quanto tour operator autorizzato dalla provincia di Grosseto, di conseguenza usufruisce del fondo di garanzia ASTOI che permette il rimborso al turista in caso di problemi per la realizzazione della vacanza.

Per l’estate 2021, e non solo, le vacanze in barca nel Mediterraneo si possono prenotare sia contattando direttamente Kiriacoulis Holidays sia recandosi nelle migliori agenzie di viaggio italiane che vendono i suoi pacchetti, come gli oltre 1.500 punti vendita della rete Geo Travel Network.

INFO UTILI

Telefono: 0564.31311

Sito: www.kiriacoulis.it

Basi Mediterraneo: 25 tra Grecia, Italia, Malta, Francia, Turchia e Croazia