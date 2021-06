Campionato Italiano Altura: tutto in bilico a due giornate dal termine

Entra nel vivo il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura che si sta svolgendo a Punta Ala. Dopo due giornate di regate le classifiche per il podio sono ancora quanto mai aperte sia nel gruppo A che in quello B.

Nella seconda giornata a farla da padrone è stato ancora una volta il Maestrale di Punta Ala che nella prima regata ha soffiato ancora un po’ timido, per poi stabilizzarsi intorno ai 15-16 nodi nelle successive due prove di giornata. Condizioni spettacolari, con un campo che anche come oscillazioni del vento è stato sempre vario e mai “noioso” per i tattici. Il Presidente del Comitato di Regata Alfredo Ricci ha avuto il suo bel da fare per tenere a bada, durante la terza prova, le due flotte, fino a esporre la bandiera nera per entrambe le partenze che è costata la prova all’Italia 11.98 Guardamago, al 998 Low Noise II e l’X-37 Wanax.

GRUPPO 1 CLASSE B – In testa overall al Gruppo 1 c’è il team estone di Katarina II, armatore Aivar Tuulberg, che non corre per il titolo italiano e che ha a bordo l’esperto Tommaso Chieffi (3-1-1 di giornata), secondo Fantaghirò di Carlandrea Simonelli (CN Marina di Carrara), con a bordo tra gli altri Flavio Favini e Lars Borgstrom (2-3-6), terzo è Skarp con bandiera olandese, Landmark 43 di Vincenzo De Falco (CV Erix).

GRUPPO 1 CLASSE A – Il primo è Blue Sky, Swan 45 di Claudio Torrieri (NRV) con a bordo tra gli altri Lorenzo e Marco Bodini (1-4-3), davanti a Duende Aeronautica Militare, Vismara 46 di Raffaele Giannetti (CN Riva di Traiano) (7-2-2) con Giancarlo Simeoli, terzo Escape, XP 44 di Lucio Di Mauro (NIC Catania) (13-12-dnf).

GRUPPO 2 CLASSE C – Praticamente appaiati i due Italia Yachts 11.98 Sugar 3, bandiera estone per l’armatore Ott Kikkas, a bordo tra gli altri Sandro e Paolo Montefusco (1-1-2) a 5 punti e Scugnizza di Vincenzo De Blasio (CC Napoli), a bodo tra gli altri Enrico Fonda e Andrea Ballico (3.5-2-1) a 6 punti, terzo staccato di 9 punti South Kensington, il Beneteau First 35 di Licata D’Andrea (CV Siciliano) (2-4-5).

GRUPPO 2 CLASSE D – In testa Vlag, Vismara 34 di Luca Baldino (YC Gaeta) con Ernesto Angeletti e Fabio Montefusco (9-7-6), secondo è Northern Light, Dufour 34 di Enzo Ricordo (YC Capo D’Orlando) (11-11-8), terzo Mart D’Este, Este 31 di Edoardo Lepre (CV Fiumicino) (14-10.11.5).

