Speciale Noleggio: MadMax Frachising Nautico, la flotta di catamarani con la più grande scelta di basi in Mediterraneo

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con MadMax Franchising nautico, società specializzata in crociere da sogno su catamarani.

Basi e catamarani: con le sue 5 basi situate negli angoli più belli del Mediterraneo e 15 nuovissimi catamarani, MadMax Franchising Nautico offre la proposta più completa e variegata che si possa trovare.

Le sue basi sono: all’Elba, per visitare l’arcipelago Toscano e la Corsica del nord; nel Nord Sardegna, per visitare l’arcipelago de La Maddalena e la Corsica del sud; a Salerno, per visitare la costiera amalfitana; in Sicilia, per visitare le isole Eolie; in Croazia, per visitare le meravigliose Incoronate.

Nessun deposito cauzionale: a differenza di qualsiasi altra compagnia di charter, MadMax non richiede al cliente nessun deposito cauzionale, che invece normalmente si aggira intorno ai 4.000 euro. Inoltre se a bordo si rompe qualcosa e la società armatrice non è in grado di aggiustarlo nell’arco delle 24 ore, scatterà una penale a carico della MadMax che rimborserà il cliente al momento dello sbarco. Anche questo un servizio unico nell’intero panorama del mondo del charter nautico che denota cura maniacale delle imbarcazioni ed una vera propensione verso il customer care.

Accessori gratis: a bordo dei catamarani si possono trovare, gratis, birra alla spina senza limiti, un grande BBQ a gas, un SUP, una canoa, una macchina per caffè espresso con cialde illimitate, due canne per pesca d’altura, un grande tender con fuoribordo e tutta l’attrezzatura per fare snorkelling.

Sanificazione: in questo momento nel quale proprio la sanificazione delle barche è fondamentale, MadMax Franchising Nautico è l’unica società di charter che permette al cliente di sanificare la propria cabina in qualsiasi momento della sua vacanza con un generatore d’ozono installato su ogni imbarcazione della flotta. L’ozono è il più potente battericida e virucida esistente in natura, usato di consuetudine per sterilizzare le sale chirurgiche (per info: info@madmaxcharter.it)

INFO UTILI

Telefono: 371 3234443

Sito: www.madmaxcharter.it

Basi Mediterraneo: 5 (Elba, Nord Sardegna, Salerno, Sicilia, Croazia)