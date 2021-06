Non farti rovinare le vacanze dal meteo, affidati ai professionisti!

Il meteo è una cosa seria! Non rischiare di rovinarti la vacanza

C’è un aspetto della vita in barca che non va assolutamente sottovalutato, ma purtroppo è anche un aspetto difficilmente prevedibile e assai poco controllabile dall’uomo: il meteo. Per questo affidarsi ai professionisti delle previsioni meteorologiche è importantissimo.

La piattaforma proprietaria di Meteomed è fruibile da web, mobile, telefono, SMS ed e-mail. Imposti la rotta, scegli giorno e orario di partenza e poi sei sempre aggiornato in tempo reale sul tempo che ci sarà, oppure puoi avere un contatto telefonico diretto con un meteorologo grazie all’apposito servizio! Meteorotte, tabelle sinottiche, satelliti e fulminazioni ma anche bollettini mirati e personalizzati, sono solo alcune delle funzioni esclusive che avrete con gli abbonamenti di Meteomed, la soluzione più completa per le previsioni meteo marine.

Servizio premium con uno sconto speciale

Se non siete ancora abbonati a Meteomed sappiate che, nonostante l’estate sia già cominciata, siete ancora in tempo a sottoscrivere un abbonamento. Come? Semplicissimo: visitando lo stand di Meteomed Milano Yachting Week. Tutti i visitatori del digital boat show potranno usufruire di uno speciale sconto del 10% su tutti gli abbonamenti, è l’ultima occasione per mettersi in regola e non farsi trovare impreparati.

Parla direttamente con gli esperti per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto della Chat. Ti rispondono subito.