Campionato Italiano Altura: che spettacolo nel Maestrale toscano

Il Dio del vento bacia la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura con il campo di regata di Punta Ala che ha mostrato condizioni di vento praticamente perfette per regatare. Il Presidente del Comitato di Regata, Alfredo Ricci, ha chiamato la flotta in acqua alle ore 12, non appena la tipica brezza termica di Maestrale “toscano” si è stesa sul campo e dopo che si erano concluse le operazioni di dragaggio dell’imboccatura del porto. Il nordovest ha iniziato a soffiare intorno ai 10-12 nodi, per poi salire, durante la seconda prova di giornata fino ai 16-18, e andare in calo nella seconda parte di pomeriggio.

Due le regate portate a termine che hanno evidenziato due flotte, il gruppo A e B, estremamente compatte e di buon livello. Minimi i distacchi in tempo reale nella parte alta della classifica, così come vicinissimi sono i risultati in tempo compensato.

Nel Gruppo 1, delle Classi più grandi A e B (12-14 metri di lunghezza), dopo due prove la classifica vede in testa lo Swan 42 Fantaghirò di Carlandrea Simonelli (CN Marina di Carrara) grazie a un 3° e un 1° di manche. Al secondo posto un altro Swan 42, l’estone Katarina II, e al terzo il Vismara 46 Duende Aeronautica Militare di Raffaele Giannetti (CN Riva di Traiano).

Nel Gruppo 2, delle Classi C e D (9-11 metri), accenno di fuga in testa per tre barche racchiuse in soli 2 punti, tre scafi identici Italia Yachts 11.98: al primo posto Scugnizza di Vincenzo De Blasio (CC Napoli) (1-2), al secondo un altro equipaggio con bandiera dell’Estonia ma con velisti italiani a bordo, Sugar 3 di Ott Kikkas, e al terzo Tridente Mext 3M di Francesca Manfredonia (LNI Vieste) (2-3). Si profila una lunga volata per il titolo senza esclusione di colpi.

Nei prossimi giorni poi si evidenzieranno anche le classifiche per le singole Classi che compongono i due Gruppi, ciascuna delle quali assegna i rispettivi titoli italiani. Il Campionato Italiano di vela d’Altura si concluderà sabato 26.

