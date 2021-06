Matrimonio tra barche ed elettronica. Nasce un colosso made in USA

Come succede nel mondo delle automobili dove l’elettronica e l’informatica diventano un elemento essenziale per sviluppare un prodotto semplice e “user friendly”, così accade anche nella nautica.

Il gigante Brunswick non ferma la sua corsa a leader assoluto della nautica e prepara la maxi acquisizione di Navico per una cifra pari a 1,05 miliardi di dollari. Obiettivo? Arrivare ai 2 miliardi di dollari di fatturato solo con il segmento parti e accessori.

Il gruppo dei motori e delle barche a motore Brunswick, proprietario di marchi come Boston Whaler e Quicksilver nelle barche a motore e di Mercury Marine nei motori marini, è pronto ad entrare nell’elettronica per la barca acquisendo Navico, importantissimo gruppo che fa capo a marchi come B&G, Lowrance, Simrad e C-MAP. L’obiettivo è integrare il know-how di Navico per creare una barca sempre più connessa, facile da usare e quindi gestibile.

Brunswick acquisisce Navico

Navico è un’azienda privata con sede a Egersund, in Norvegia. I co-proprietari del marchio sono Altor Fund IV e Goldman Sachs Asset Management. Navico è tra i leader di mercato nella produzione e sviluppo di strumenti multi-funzione, autopiloti, radar, fish-finder e cartografie.

La fame di elettronica

I motivi dell’acquisizione da parte di Brunswick? È presto detto: il fatturato di Navico da maggio 2020 a maggio 2021 è stato di 470 milioni di dollari con una crescita importante dei ricavi. Il modello di business efficiente ha attirato l’attenzione di Brusnwick che con il suo segmento P&A (Parts and Accessories) fattura circa 1,5 miliardi di dollari. Con questa acquisizione l’obiettivo di Brunswick è di toccare i 2,0 miliardi di dollari solo con il segmento parti e accessori.

Anche perché la domanda di elettronica è altissima. Parlando con gli operatori, è venuto fuori che le proiezioni di fatturato sono anche del 50% superiori alle previsioni. Questo ovviamente si porta dietro anche un problema: le grosse difficoltà di consegna, vista la domanda fuori controllo, l’offerta limitata di componentistica base, i trasporti limitati dal Covid che fanno lievitare i costi dei corrieri. Sia per quanto riguarda l’elettronica, che nel mondo della cantieristica: oggi se vuoi comprarti una barca, che sia un gommone o un cabinato, devi aspettare fino al 2022. Sicuramente una “joint-venture” come quella di Brunswick e Navico saprà far fronte a questa sfida.

“Dopo un forte periodo di crescita, siamo molto entusiasti di unirci alla famiglia Brunswick per rafforzare ulteriormente la nostra offerta e supportare i nostri clienti in futuro”, ha dichiarato Knut Frostad, Presidente e CEO di Navico.

“L’acquisizione di Navico e dei suoi premiati marchi accelererà immediatamente la strategia ACES (Autonomy, Connectivity, Electrification and Shared-Access) di Brunswick e sosterrà la nostra visione di fornire nuovi prodotti distintivi ed esperienze abilitate dalla tecnologia”, ha detto Dave Foulkes, CEO di Brunswick Corporation.

I dettagli dell’acquisizione

Brunswick utilizzerà una combinazione di debito e liquidità nel suo bilancio per finanziare l’acquisizione. La chiusura della transazione è prevista per la seconda metà del 2021 e sarà soggetta alle condizioni di chiusura, nonché all’esame e all’approvazione delle autorità.

