Mancano 10 giorni alla TAG Heuer VELA Cup di Roma/100 Vele! Iscriviti!

Inizia il conto alla rovescia per la terza tappa del circuito TAG Heuer VELA Cup del 2021. Mancano infatti appena 10 giorni all’appuntamento organizzato dal Giornale della Vela al centro della Penisola e pronto a radunare in acqua i velisti laziali ma anche provenienti dalla Toscana, dalla Campania, dall’Abruzzo e tutti gli appassionati di mare e di barche che vogliono partecipare a questa grande festa della Vela.

ISCRIVITI SUBITO ALLA TAG HEUER VELA CUP/100 VELE

Per tutti non c’è che da raggiungere nei giorni 3 e 4 luglio il litorale di Roma, dove la TAG Heuer VELA Cup incrocia la mitica 100 Vele, una storica regata organizzata dai circoli velici del litorale romano e giunta alla 25ma edizione che ha come segno distintivo quello di essere aperta a ogni velista e a barche di tutte le dimensioni, sia d’altura che derive. Una formula assolutamente inclusiva che non solo piace a noi del Giornale della Vela e rispecchia gli stessi valori della nostra VELA Cup, ma è apprezzata e condivisa da centinaia di appassionati che ogni anno sono schierati al via di questa manifestazione.

DUE PERCORSI DI REGATA VICINI ALLA COSTA

Per questa edizione della TAG Heuer VELA Cup/100 Vele il comitato di regata allestirà due percorsi: uno dedicato ai cabinati d’altura e un altro che coinvolgerà le derive (in singolo e doppio) e i multiscafi. I primi si confronteranno a circa 9 miglia dallo specchio acqueo antistante il Pontile di Ostia passando per la boa di disimpegno posizionata davanti al Nauticlub Castelfusano e proseguendo fino al Tognazzi Marine Village, a una distanza dalla costa non inferiore a 600 mt.

Nell’area di partenza il Sun Odyssey 49 “Amapola II” dallo scafo blu scuro e visibilmente armato con 2 bandiere di colore arancio si allineerà al traverso del pontile di Ostia per delineare la linea del via. Le derive invece saranno allineate a circa 4 miglia dallo specchio acqueo antistante la Lega Navale di Ostia fino al Nauticlub Castelfusano, a una distanza dalla costa di circa 300 mt. Per tutti allo scoccare delle ore 13 un suono prolungato di tromba darà il via alla regata/veleggiata.

TANTO DIVERTIMENTO IN ACQUA E A TERRA

Il programma della TAG Heuer VELA Cup/100 Vele inizia sabato 3 luglio quando alle ore 12 è prevista l’apertura del Villaggio della Vela con musica, stand attivi e dimostrazioni in acqua, mentre dalle ore 10 alle 16 presso la sala conferenze del Porto Turistico di Roma saranno perfezionate le iscrizioni di tutti i partecipanti ai quali verranno distribuiti i gift bag con i gadgets degli sponsor della manifestazione. Dalle ore 20.30 scatterà invece il Crew Party nella Piazza centrale del Porto Turistico di Roma.

Domenica 4 luglio si entrerà quindi nel vivo della VELA Cup/100 Vele: alle ore 10.30 è previsto il briefing degli equipaggi presso la sala conferenze del Porto Turistico di Roma, mentre alle ore 13 sarà dato il via alle regate. Superate le prove in acqua, la flotta dei partecipanti si radunerà alle ore 16.30 nel Villaggio della Vela per le premiazioni ufficiali, con tanti premi in palio con tanti premi in palio. Tra questi lo splendido orologio TAG Heuer Aquaracer, il “magico” Gps satellitare Garmin InReach, confezioni di smalti e vernici nautiche Veneziani e il simpatico e utile tender pneumatico VB200T di Yellow-V. La serata proseguirà infine per tutti gli equipaggi con uno scatenato Birra Music Party.

Insomma alla TAG Heuer VELA Cup/100 Vele bisogna assolutamente esserci! Ormai manca poco…

