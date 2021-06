Speciale Noleggio: Magic Sailing Charter, vacanze a tutto relax grazie al “re dei catamarani”

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Magic Sailing Charter, società specializzata nelle vacanze top in catamarano.

L’estate 2021 è arrivata e la vacanza in barca si ripropone come forma di turismo più gettonata, più sicura e adatta a tutta la famiglia, perchè permette di allontanarsi dalla routine quotidiana. Chi sceglie questa piacevole fuga non deve pensare a nulla se non a rilassarsi. Come Jim Carrey nell’omonimo film, per vivere “una settimana da dio”, in mezzo al mare cristallino, esplorando baie paradisiache. Circondati dal mare piatto come una tavola, con un’acqua cristallina, pura, trasparente. L’odore del mare, il profumo di salsedine, l’acqua fresca e rigenerante, il sole caldo sulla pelle. Questo e molto altro aspetta a bordo delle barche di Magic Sailing Charter. Che cosa succede infatti quando la passione per il mare è così forte che diventa impossibile non condividerla con gli altri? Magic Sailing Charter si mette al servizio di chi vuole vivere una crociera a bordo di splendide imbarcazioni.

E Daniele Scimè (nella foto), giovane imprenditore siciliano e Ceo di Magic Sailing Charter, in soli 5 anni è riuscito a creare una flotta di catamarani Lagoon che si adattano alle richieste dei clienti. Immerso nel mondo marittimo dalla sua famiglia, con cui comincia a navigare dalla più tenera età, si lascia guidare dalla voglia di crescere e specializzarsi nel settore. Proprio lui racconta la filosofia alla base di Magic Sailing Charter: “Perché una flotta di catamarani? Perchè sono barche molto simili a una vera casa sul mare, perfette per vacanze da sogno. I motivi? Comfort, dimensioni, stabilità. La presenza di grandi spazi, adatti a tutta la famiglia fa sentire a proprio agio. Fare una vacanza super confortevole in cui “isolarsi” in totale sicurezza. Incarna al meglio il concetto di libertà: è possibile scegliere dove andare, fermarsi, mangiare, visitando le isole e le spiagge più belle, le magiche calette nascoste. E ancora praticare sport acquatici, fare immersioni, pescare: il bello della vacanza in barca è che non ci si annoia mai.

Così i nostri progetti per il futuro prevedono la crescita della flotta: offrire una maggiore possibilità di scelta, mantenendo sempre alto il livello di qualità. Nonostante la pandemia, quest’anno abbiamo aggiunto alla flotta il Lagoon 52F Samoa che va a consolidare la linea di Luxury Charter. Uno dei nostri punti di forza è l’equipaggio altamente qualificato, pronto a coccolare e a far vivere un’esperienza unica, in un duplice viaggio: un comandante conduce la barca in un itinerario creato su misura, mentre uno chef guida in un’esperienza enogastronomica tra i sapori tipici dei luoghi visitati”.

INFO UTILI

Telefono: 0941054324

Sito: magicsailingcharter.it

Partner: Capo d’Orlando e Salerno