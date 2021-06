Coppa America a Valencia? Perché no! E l’Italia ci pensa

La Coppa America sembra sempre più lontana dalla Nuova Zelanda e più vicina all’Europa. Se i bookmakers avessero la possibilità di quotare dove si svolgerà la prossima Coppa probabilmente punterebbero sull’Inghilterra, dove le sterline di Ineos sono in abbondanza e fanno gola a Team New Zealand che invece, come ammesso dello stesso Grant Dalton, è a corto di fondi per organizzare la prossima edizione. Ma ecco che iniziano ad aprirsi anche altri scenari, molto interessanti.

In questa fase Team New Zealand potrebbe decidere di mettere letteralmente all’asta l’organizzazione della 37ma Coppa. E a farsi avanti c’è stata una vecchia conoscenza dell’America’s Cup, la città di Valencia. L’amministrazione spagnola, secondo i rumors che arrivano dalla Nuova Zelanda, avrebbe già contattato Team New Zealand per prendere informazioni e degli incontri ufficiali potrebbero svolgersi nei prossimi giorni. In Spagna contano di sfruttare i fondi in arrivo con il progetto New Generation, ovvero la cascata di miliardi di euro che arriveranno presto sui paesi europei per risollevarsi dalla crisi economica generata dal Covid. A Valencia nel 2007 si è infatti svolta una delle edizioni più belle di sempre della Coppa che vide impegnati addirittura ben tre team italiani, Luna Rossa, Mascalzone Latino e +39.

Sarà Valencia l’unica alternativa alla proposta inglese? Non è chiaro ancora se l’idea di ospitare la Coppa possa solleticare anche le fantasie di Patrizio Bertelli. Il Patron di Prada ha già investito molto nell’organizzazione della 36ma edizione sponsorizzando la Prada Cup e la stessa finale di America’s Cup. Potrebbe ripensarci? Difficile che accada in questo periodo dove la crisi si è fatta sentire a tutti i livelli, ma non lo si può escludere a prescindere. L’Italia non avrebbe problemi a garantire campi di regata spettacolari per gli AC 75, a partire ovviamente da Cagliari, quartier generale di Luna Rossa, ma esisterebbero anche molte altre alternative.

Team New Zealand ha reso noto che la data e il luogo di svolgimento della prossima America’s Cup verranno resi noti entro il prossimo settembre.

