IDEA ESTATE Dieci concerti imperdibili da andare a vedere… in barca

Pazza idea dell’estate: mentre sono in crociera, ormeggio la barca al Marina e vado a vedermi un superconcerto. Per facilitarvi, abbiamo selezionato dieci date imperdibili dedicate a tutti gli amanti della musica: dal pop al cantautorato, dall’elettronica alla trap. Sono tutte sul mare, in giro per lo stivale, dal 20 luglio al 27 agosto. (nella foto sopra, la cantautrice Levante, sul palco a Castellamare del Golfo il 31 luglio)

Nelle schede di ogni concerto non troverete solo data e luogo, ma anche il link per l’acquisto o la prenotazione dei biglietti. E abbiamo fatto di più: Vi diciamo anche il Marina più vicino dove ormeggiare la vostra barca! Fateci sapere se avete seguito i nostri consigli!

DIECI CONCERTI IMPERDIBILI DA ANDARE A VEDERE… IN BARCA

FRANCESCO DE GREGORI

DOVE E QUANDO: 20 luglio – Molfetta, Banchina San Domenico

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Porto di Molfetta, info QUI

DARDUST

DOVE E QUANDO: 31 luglio – Pesaro, Parco Miralfiore

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Marina Porto di Pesaro, info QUI; Marina dei Cesari, info QUI

LEVANTE

DOVE E QUANDO: 31 luglio – Castellamare del Golfo (TP), Piazzale Stenditoio

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Porti di Castellamare del Golfo, info QUI

GIANNA NANNINI

DOVE E QUANDO: 4 agosto – Castiglioncello (Li), Castello Pasquini

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Marina di Cala de’ Medici, info QUI

FRANCO126

DOVE E QUANDO: 7 agosto – Follonica (GR), Follonica Summer Nights

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Marina di Scarlino, info QUI

FIORELLA MANNOIA

DOVE E QUANDO: 8 agosto – Messina, Arena Villa Dante

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Marina del Nettuno, info QUI

DANIELE SILVESTRI

DOVE E QUANDO: 16 agosto – Lerici (Sp), Tenco Ascolta

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Porticciolo di Lerici, info QUI; Porto Lotti, info QUI

MAX PEZZALI

DOVE E QUANDO: 17 agosto – Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Porto delle Grazie, info QUI

FRANCESCA MICHIELIN

DOVE E QUANDO: 26 agosto – Reggio Calabria, Piazza del Castello Aragonese

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Marina di Reggio Calabria, info QUI; Marina Porto Bolaro, info QUI

SUBSONICA

DOVE E QUANDO: 27 agosto – Lignano Sabbiadoro, Nottinarena

BIGLIETTI: puoi prenotarli QUI

DOVE ORMEGGIARE: Marina Punta Faro, info QUI; i porti di Lignano, info QUI

A cura di E. Ruocco

