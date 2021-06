GALLERY – TAG Heuer VELA Cup di Capo d’Orlando: tutte le foto!

Il week end scorso, nei giorni 19 e 20 giugno, è andata in scena nelle acque siciliane di Capo d’Orlando la TAG Heuer VELA Cup di Marina Capo d’Orlando 2021.

La seconda tappa del circuito di regate/veleggiate più bello d’Italia organizzato ogni anno dal Giornale della Vela.

Come vi abbiamo raccontato è stata una bella festa del mare e della vela con tanti equipaggi schierati al via che si sono divertiti e goduti in un clima rilassato questo splendido tratto di costa con vista sulle mitiche isole Eolie. L’ospitalità e i servizi del nuovo marina Capo d’Orlando sono stati poi la ciliegina sulla torta.

Intanto godetevi la GALLERY completa con tutti i protagonisti in acqua e a terra (foto di Carmelo Lenzo).

GUARDA LA GALLERY DELLA TAG HEUER VELA CUP DI MARINA D’ORLANDO 2021

IL 3/4 LUGLIO INVECE CI VEDIAMO A ROMA!

Il circuito regate/veleggiate TAG Heuer VELA Cup non finisce qui! Vi aspettiamo infatti per la terza tappa al Porto Turistico di Roma il 3-4 luglio per la TAG Heuer VELA Cup 100 Vele di Roma, la 100 Vele è una storica regata aperta a tutti e giunta alla 25ma edizione. Una manifestazione per ogni velista e barche di tutte le dimensioni sia altura sia derive.

Si svolge di fronte al litorale di Roma con un percorso costiero di circa 10 miglia ad una distanza media da 300 mt a 1.000 mt lungo tutte le spiagge del litorale.

ISCRIVITI SUBITO ALLA VELA CUP DI ROMA

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!