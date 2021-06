Speciale Noleggio: Sailogy, la vacanza perfetta ma anche facile da organizzare

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Sailogy, agenzia indipendente con 22.000 imbarcazioni.

Non vedi l’ora di mollare gli ormeggi e goderti il mare? Vorresti maggiori garanzie sulla tua vacanza in barca in tempi di Covid? Dire che Sailogy è la risposta a tutte queste domande, parrebbe banale forse? Sailogy è la piattaforma leader nel noleggio barche nel Mediterraneo e oltre. Con più di 22.000 imbarcazioni in 800 diverse destinazioni troverai quello che desideri fra catamarani, barche a vela e a motore. Ma Sailogy non è solo questo: e allora cosa c’è di speciale in Sailogy che non è possibile trovare in altre società di noleggio di barche a vela? In tempi di incertezze come questo, Sailogy intanto si rende conto quanto l’assistenza al viaggiatore sia ancora più fondamentale.

Sailogy quindi accompagna il diportista dal momento della scelta dell’imbarcazione fino alla fine della sua vacanza. Ed è disponibile 24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana attraverso un team che parla complessivamente 9 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, croato, albanese e turco). Qualsiasi dubbio o domanda prima, durante o dopo la vacanza, si può porre grazie a una linea telefonica dedicata, contattabile da ovunque una barca si trova. Grazie a Sailogy poi, con pochi click e in poco tempo, si può concludere il noleggio di una barca a vela con skipper o senza, sempre a costi accessibili e con le più alte garanzie possibili. Il software proprietario di Sailogy permette di cercare fra barche, destinazioni e ispirazioni, effettuando la prenotazione online direttamente sul sito e dividendo la quota con tutti gli altri partecipanti al viaggio.

Sailogy è inoltre un’agenzia indipendente. Cosa vuol dire? Non è collegata a cantieri nautici o società armatoriali, il che le ha permesso di sviluppare e mantenere una filosofia customer-obsessed e di proporre a tutti i viaggiatori le barche migliori con imparzialità. Sailogy ha la miglior flotta del web, per dimensioni e affidabilità. Le barche sono di proprietà delle migliori società di charter e sono costantemente sottoposte a controlli di qualità. Con Sailogy insomma, il viaggiatore è in pieno controllo del suo viaggio: cerca e prenota in tempo reale con offerte sempre aggiornate e al migliore prezzo di mercato. Non deve neanche aspettare i preventivi; un costo presunto infatti è già disponibile online. Sia che tu sia un navigatore più esperto sia che tu sia alle prime armi, Sailogy è la scelta di noleggio barca della tua prossima vacanza.

INFO UTILI

Telefono: 02.94758342

Sito: www.sailogy.com/it

Basi Mediterraneo: 800 destinazioni