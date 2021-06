Speciale Noleggio: Marina Yacht Charter, vacanze uniche su catamarani da sogno

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Marina Yacht Charter, società specializzata nelle vacanze top in catamarano.

Marina Yacht Charter nasce come ramo dell’azienda Marina Yacht Sales, società che è specializzata nella compravendita di imbarcazioni nuove ed usate, in servizi di cantieristica e che è distributore esclusivo per Italia e Francia di Dufour Catamaran e concessionario Sessa Marine e Cayman Yachts. Con questa grande esperienza nautica alle spalle ecco allora che Marina Yacht Charter si presenta come un vero partner di fiducia per le vacanze in catamarano. Salpando dalla comoda e confortevole base di Marina d’Arechi a Salerno, Marina Yacht Charter propone ai diportisti una gamma di splendidi itinerari che spazia in tutta l’area del Mar Tirreno meridionale e che sono il top di tutto il Mediterraneo. Dalla base di Marina Yacht Charter allora si fa rotta innanzitutto verso la vicinissima Costiera Amalfitana, destinazione che è un vero must per tutti quelli che amano il mare cristallino e i panorami mozzafiato.

Poco oltre ecco altre destinazioni uniche, ovvero le isole del Golfo di Napoli, come Ischia e come soprattutto l’antica e meravigliosa Capri, ultimamente dichiarata anche “Covid free”. Alternativa di altissimo livello per chi salpa dal Marina d’Arechi sono poi le vulcaniche e splendide Isole Eolie, servite anche dalla base in Sicilia: da Panarea a Salina, da Lipari a Stromboli e oltre, far rotta a vela in questo paradiso nautico è un’esperienza di vacanza che non ha uguali nel mondo, non solo nel Mar Mediterraneo. Senza dimenticare il cibo incredibilmente buono che si può scoprire sbarcando in queste isole magnifiche.

Altra crociera a portata di vela per chi parte da Salerno è quella verso la magnifica e storica costa del Cilento: qui si sbarca per ammirare le antiche rovine delle città di Paestum e Velia o si getta l’ancora per fare un tuffo nelle acqua blu che circondano l’affascinante Capo Palinuro. Da non dimenticare infine le più lontane ma non meno belle Isole Pontine, con Ponza e Ventotene. Per tutte queste crociere e altre ancora, Marina Yacht Charter mette a disposizione dei diportisti una flotta di alta qualità composta da catamarani Dufour del 2021 e dotati di attrezzatura “Full Optional”.

Oltre a ciò Marina Yacht Charter offre a chi noleggia le sue imbarcazioni ormeggio gratuito nel porto di base per l’intera durata della crociera e prezzi esclusivi. E ancora ha creato un “Comfort Pack” che si occupa del comfort a bordo: include la pulizia finale, il registro di transito, la biancheria da letto, il set di asciugamani e un tender con motore fuoribordo da 20 HP. A rendere le offerte ancora più interessanti, se si sceglie il noleggio con skipper, la caparra non è richiesta.

INFO UTILI

Telefono: 0586.792642

Sito: marinayachtcharter.com

Basi: Marina d’Arechi e Sicilia