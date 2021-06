Le regate su e giù per lo stivale: dalla The Ocean Race all’Italiano Moth

Dopo un anno di grande incertezza, con tanti eventi internazionali e nazionali cancellati a causa del Covid, le regate in Italia e nel mondo sono riprese alla grande con ancora più voglia di navigare e divertirsi. Dall’oceano ai grandi eventi fino alle regate nazionali, nelle ultime settimane tante cose sono successe sui campi di regata. Andiamo a vedere quali sono stati i principali eventi e i loro protagonisti, a cominciare dalla The Ocean Race Europe appena conclusasi a Genova.

The Ocean Race Europe: fanno festa Mirpuri e Team Germany

I leader delle due classi Offshore Team Germany (GER) tra gli Imoca 60 e Mirpuri Foundation Racing Team (POR) tra i VO65 si sono confermati vincitori fra gli IMOCA e i VO65 nella prima edizione di The Ocean Race Europe, dopo un finale emozionante nelle acque di Genova. A rendere imprevedibile la regata costiera, decisiva ai fini della classifica, ci ha pensato il meteo che sul campo di regata di Genova ha steso un vento molto leggero. La regata è stata incerta fino all’ultimo, con diversi cambi di posizione in classifica. Si chiude così l’anteprima europea del giro del mondo, appuntamento nel 2022 con la The Ocean Race vera e propria.

Italiano moth: Checco c’è!

Non dategli del “vecchio”! Checco Bruni si è confermato come uno dei migliori timonieri della classe Moth, il migliore in Italia e tra i top al mondo, in occasione del Campionato Italiano sul Garda. Il timoniere di Luna Rossa ha chiusi terzo nella classifica generale, primo degli italiani, dietro Iain Jensen e Tom Slingsby, i due fenomeni australiani che era riuscito a tenere dietro nella prima giornata di regate. Per la classifica del campionato italiano alle spalle di Bruni si sono piazzati Ruggero Tita e Francesco Bianchi.

Trofeo Arcipelago Toscano, è super Luduan

Luduan 2.0 – C.C. Aniene, Grand Soleil 48 di Enrico de Crescenzo si aggiudica il Trofeo Arcipelago Toscano. Super G, Grand Soleil 43 di Alessandro Giannattasio vince il Trofeo delle Isole. Nella categoria “Per 2” successo di Loli Fast Sun Fast 3600 di Davide Paioletti. Sono stati 370 equipaggi con oltre 2.000 velisti nell’edizione 2021 del circuito Trofeo Arcipelago Toscano, suddiviso in tre prove di vela offshore per un totale di 300 miglia percorse.

