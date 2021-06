GROUP Y, la rotta è tracciata grazie ad una chiara visione del futuro

Di proprietà della famiglia Della Torre/Ricci, punto di riferimento a livello mondiale nel settore del turismo nautico, Group Y è una realtà che spazia in diversi settori ed oggi include:

➢ L’attività di Turismo Nautico con le sue 5 Basi Nautiche dislocate tra Sardegna e Campania

➢ L’attività di concessionaria di imbarcazioni a Vela ed a Motore con i 2 Showroom in Sardegna

➢ L’attività di cantieristica/refittings con la struttura del Cantiere di Olbia

Del gruppo fanno parte anche una PMI innovativa che grazie al continuo processo di Ricerca sta sviluppando diverse soluzioni innovative di futura applicazione nel settore del turismo nautico.

La mission del Group Y rimane lo sviluppo del turismo nautico sostenibile e e con esso la diffusione della cultura del mare.

Oggi più che mai è necessario interrogarsi sul nostro futuro.

Group Y lo ha fatto e con importanti investimenti sta scommettendo su una nuova forma di turismo nautico. Il turismo del futuro dovrà soddisfare le primordiali esigenze dell’individuo. Dovrà saper promuovere una nuova consapevolezza nel Green New Deal, dovrà essere un turismo meno contemplativo e più esperienziale, vissuto a stretto contatto con la natura e lontano dai sovraffollamenti in un percorso lento di riscoperta di sé stessi nel nostro ambiente naturale.

Questa, in sintesi, è la definizione del Sea Glamping, il turismo del futuro pensato e proposto da Group Y.

I viaggiatori sono alla ricerca di viaggi in grado di liberare la mente dalle consuetudini e riscoprire una vita primordiale dove il tempo è scandito dalla natura priva da condizionamenti esterni. Il Sea Glamping rappresenta in campo nautico una risposta alla richiesta di Self-discovering. Impegnati a veleggiare su di una modernissima e confortevole imbarcazione si può riscoprire passo dopo passo la giusta rotta da seguire.

Il turismo lento è una particolare forma di viaggio che, come regola di base, ha quella di farci prendere il nostro tempo personale. Questa nuova tendenza ha iniziato a farsi strada in tempi non sospetti per poi “esplodere” con la pandemia Covid.

Il turismo cambierà e con esso le modalità, gli interessi e le aspettative dei turisti.

Questo ci consentirà di regalarci un viaggio diverso, che ci permette di scoprire la natura rispettandola. Che ci consente di tornare a casa rilassati, rigenerati, arricchiti di un’esperienza unica e con la consapevolezza di aver scelto una forma di vacanza che ha rispettato l’ambiente e la cultura della destinazione turistica.

L’esperienza di viaggio vissuta in modo così profondo, gustata passo dopo passo senza fretta grazie alla lentezza del movimento silenzioso dove solo il rumore del vento e delle onde accompagna il turista. Creiamo connessioni intime con l’ambiente che ci circonda e di queste faremo tesoro giorno dopo giorno.

Oggi il turismo lento può essere vissuto in una esperienza di Sea Glamping su di una modernissima imbarcazione a vela, immersi nella natura e cullati dal mare, tra tramonti dorati e panorami mozzafiato con il naso all’insù per vedere le stelle durante la notte. Questo è il prodotto offerto da Group Y.

Per raggiungere tale scopo, Group Y sta moltiplicando i propri sforzi attraverso importanti partnership strategiche con i principali player mondiali per affrontare una nuova ed avvincente sfida: trasformare il prodotto della semplice “imbarcazione” oggi disponibile sul mercato nelle sue molteplici connotazioni in un prodotto 4.0, evoluto e fortemente interconnesso con la struttura ricettiva a terra ossia con quello che Group Y ha denominato Albergo Nautico Diffuso.

Oggi grazie a diverse forme estremamente innovative di investimento, Group Y consente al Turista Nautico evoluto di investire nell’economia reale, nell’ambiente, nella ricerca applicata e contestualmente di ritagliarsi un ruolo proattivo nella trasformazione oramai imprescindibile del Green New Deal.

