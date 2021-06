Più veloci di prima con vele che durano nel tempo. Ci pensa Elvstrøm!

E’ arrivato il momento di mettere nuovi cavalli al motore della vostra barca. Stiamo parlando delle vele, il vero motore di una barca spinta dal vento. Troppo spesso s’imputano scarse prestazioni sotto vela alle caratteristiche della barca, alla carena sporca o alla scarsa capacità del timoniere. Invece, quasi sempre, sono le vele ad essere la causa dell’insoddisfazione quando si naviga vela.

Le vele buone fanno la differenza! E non pensate che una vela tradizionale sia più longeva di una vela di ultima tecnologia.

Alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show trovate la soluzione di giusto compromesso tra vele di lunga durata ed alte prestazioni.

Ve la presenta nel suo stand Elvstrøm Sails, la storica veleria danese, fondata nel 1954 dal mitico Paul Elvstrøm, l’unico velista che vinse quattro medaglie d’oro in quattro Olimpiadi consecutive. Una veleria che si è sempre distinta per la capacità di dialogo con l’armatore, per trovare assieme a lui la migliore soluzione possibile.

Il giusto compromesso tra durata e prestazioni

Tra le sei possibilità che vi offre Elvstrøm il prodotto vi consigliamo di visitare subito le caratteristica del prodotto Elvstrøm Marin per avere vele in cui durata e prestazioni vanno di pari passo. Sono ideate con tagli e tessuti che vanno bene sia per rande tradizionali, sia per rande con avvolgifiocco nell’albero.

Se avete una randa come quest’ultima, vi conviene veder subito le soluzioni di Elvstrøm che rendono le rande avvolgibili efficienti come se non di più di quelle che si piegano sul boma.

Elvstrøm ha realizzato una votazione da 1 a 10 per ogni tipo di prodotto che offre. Il risultato che offre il prodotto Marin passa gli esami a pieni voti, ecco il risultato:

Prestazioni: voto 8

Durata: voto 8

Prezzo: voto 8

Scoprite subito cliccando QUI i segreti del prodotto Elvstrøm Marin e dei materiali high tech come le fibre Vectran/Technora usate con sapienza per raggiungere il giusto compromesso durata/prestazioni.

Se volete parlare con i velai di Elvstrøm

Non c’è solo il prodotto Marin nello stand di Elvstrøm Sails, ma tantissimi giochi di vele modulati su qualsiasi vostra esigenza: da quelle per chi naviga in tutti i mari del mondo a quelle per il regatante incallito. Per capire quale sia il gioco che fa per voi, fatevi un giro nello stand e contattate via mail e via whatsapp gli esperti della veleria, vi risponderanno in quattro e quattr’otto!