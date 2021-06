Ecco la scelta migliore per assicurare la barca prima dell’estate

Esiste un’assicurazione che protegge la barca in qualsiasi situazione? Sì, e la potete trovare alla Milano Yachting Week. In vista delle vacanze estive, per i fortunati che le passeranno a bordo di una bellissima barca, gli armatori sanno che occorre controllare bene tutte le dotazioni e i sistemi di sicurezza a bordo, e anche l’assicurazione è un sistema di sicurezza!

L’RC Nautica non basta

Tutti sappiamo che l’obbligo assicurativo per i natanti impone all’armatore di stipulare la sola polizza che copre la Responsabilità Civile, ma quando la nostra barca subisce danni consistenti che succede? La Garanzia Nautica RC non copre i danni che non siano arrecati a terzi, ed ecco che allora, come spiegano gli esperti di David Assicurazioni, che la Polizza Corpi ci corre in aiuto. La barca è soggetta a rischi di tutti i tipi, dovuti spesso ad eventi atmosferici, anche quando non stiamo navigando e addirittura anche quando non siamo a bordo, perché lasciare la barca in porto è molto diverso, se ci pensiamo, da lasciare la macchina in un parcheggio. La Polizza Corpi è una copertura assicurativa omologa alla Kasko che viene frequentemente stipulata per le automobili, che copre i danni che potrebbero occorrere alla nostra nave, e non solo quelli procurati a terzi come la RC Nautica.

Mettiti in regola in vista dell’estate

Il nostro consiglio è quello di contattare i consulenti di David Assicurazioni per capire insieme quale soluzione è la migliore però la vostra barca, così non correrete il rischio di vivere una vacanza in ansia e, nella malaugurata ipotesi di un possibile danno, almeno avrete salvo il portafoglio!

Per saperne di più

Se vuoi approfondire il discorso e ricevere altre info personalizzate, ti basta cliccare sul tasto della mail o di whatsapp. Ti rispondono subito.