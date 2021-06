Rinnovare la vostra barca, rendendola “updated” o per meglio dire adeguata ai tempi. Come? Con dei nuovi accessori.

Abbiamo cercato per voi alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show, il primo salone nautico virtuale con oltre 500 prodotti, cosa consigliarvi.

Vi proponiamo due prodotti innovativi che possono migliorare la vostra barca. Eccoli.

Cambiare avvolgifiocco: Bamar ha tutte le soluzioni

Quanto sono cambiati gli avvolgifiocco in questi ultimi anni! Bamar nel suo stand alla Milano Yachting Week ha ogni soluzione. Bamar è leader mondiale in questo settore e nel nostro boat show digitale propone tutta la sua gamma. Merita di farci una visita per vedere come è cambiata questa attrezzatura essenziale.

Si va dal GFM avvolgifiocco manuale a quello elettrico o idraulico, il GFSI-GFSE per passare al nuovissimo avvolgifiocco idraulico che scompare sottocoperta, il GFI.

Scopriteli ora nello stand Bamar.

Cambiare winch: c’è un motivo e ve lo fornisce Harken

I winch sembrano un accessorio immutabile. Ma non è vero. Ve lo dimostra Harken che nel suo stand alla Milano Yachting Week – The digital Boat Show presenta assieme ad altri interessantissimi prodotti, la serie Radial Winch che è oggi il non plus ultra per ogni tipo di barca. Gli Harken Radial Winch hanno dimensioni ridotte, hanno manutenzione ridottissima, riducono quasi a zero l’usura delle scotte, sono in doppia versione manuale e motorizzata.

Scopriteli ora nello stand Harken e capirai perché cambiare i winch non è una cattiva idea.