Speciale Noleggio: Parallelo 38 Charter, vacanze da sogno e sicure in Sicilia

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Parallelo 38 Charter, società specializzata in crociere tra Eolie, Sicilia e Calabria.

Parallelo 38 Charter opera nel charter dal 2006. Fondata da Enzo Ricordo, è specializzata nell’offerta di crociere per le isole Eolie, la Sicilia e la Calabria. Nata con l’obiettivo di fornire ai clienti un servizio curato e di elevato livello, Parallelo 38 Charter è una società fatta di persone giovani, dinamiche e desiderose di far crescere un progetto che nasce anzitutto da una grande passione, quella per il mare e per la vela. La barche in flotta per la stagione 2021 sono 18 e recentissime, quasi tutte dei cantieri Dufour-Yachts e Fountaine-Pajot. In particolare in vista dell’estate 2021, Parallelo 38 Charter ha aggiunto 2 nuove imbarcazioni Dufour-Yachts e 1 Fountaine-Pajot. Da sottolineare che tutte le barche proposte hanno altissimi standard di qualità e mettono a disposizione dei diportisti una gamma di accessori davvero ampia rispetto all’offerta media delle società di charter italiane.

Questo perchè Parallelo 38 Charter è anche importatore e concessionario del prestigioso cantiere francese Dufour-Yachts oltre che partner di un brand unico come Fountaine-Pajot. Altro focus importantissimo per Parallelo 38 Charter è quello legato alla sicurezza, in ottica di prevenzione Covid ma non solo: in tutte le sue imbarcazioni garantisce importanti standard di sanificazione e pulizia, grazie ai quali il diportista non deve pensare a nulla se non a divertirsi in crociera. La base d’imbarco dove la flotta Parallelo 38 Charter è concentrata è il nuovo Marina di Capo d’Orlando, in provincia di Messina: è il punto di partenza ottimale per una crociera alle Isole Eolie. Basti pensare che l’isola di Vulcano dista solo 14 miglia.

Basi disponibili sono anche Portorosa, Reggio Calabria e Tropea – più altre ancora su richiesta -: tutte permettono all’operatore di proporre anche crociere one-way o che vadano alla scoperta di diverse zone di navigazione. A Marina di Capo d’Orlando, Parallelo 38 Charter ha due uffici: uno dedicato all’accoglienza dei suoi clienti in sicurezza perchè da sempre vuole fornire un servizio curato e di alto livello. Al Marina poi è presente uno showroom della società per i marchi Fountaine-Pajot, BWA e Marshall.

Infine, Parallelo 38 Charter propone interessantissime soluzioni di charter management che permettono all’armatore di acquistare imbarcazioni Dufour-Yachts e Fountaine-Pajot secondo dettagliati piani che permettono di mettere a reddito la propria nuova barca tramite il noleggio charter (per informazioni contattare Enzo Ricordo al 349.6190001).

INFO UTILI

Telefono: 376.0576777

Sito: parallelo38charter.it

Basi: Marina di Capo d’Orlando, Portorosa, Reggio Calabria e Tropea