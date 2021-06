Speciale Noleggio: Navalia, tutto per una crociera estiva bella e sicura

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con Navalia, storica società che organizza vacanze in mare dal 1996.

A disposizione di tutti gli appassionati di mare e di vacanze in barca da ben 25 anni, essendo stata fondata nel 1996, Navalia è un’agenzia di viaggi, un tour operator e un mediatore marittimo che opera ogni giorno con passione e competenza per rispondere a tutte le richieste che i clienti inviano via mail o per telefono sulle modalità migliori per organizzare la loro vacanza in crociera senza sorprese e nelle destinazioni migliori. L’esperto staff di Navalia – composto da tre persone: Roberto, Gianni e Lisa – è così preparatissimo anche sulle proposte di charter per l’estate 2021: Navalia infatti ha già a disposizione monoscafi e catamarani dislocati in tante basi sparse in tutto il mondo, ma in particolare nei migliori porti turistici in Italia, Grecia e Croazia.

Oltre alle imbarcazioni poi Navalia dispone di posti sui voli e di cabine sui traghetti che collegano l’Italia alla Croazia ed alla Grecia per offrire ai turisti un pacchetto completo per un viaggio senza sorprese. Non solo: ogni barca che Navalia propone in tutto il Mediterraneo risponde ai requisiti di massima sicurezza con tutti i dispositivi ed avvertenze predisposti dalle locali autorità marittime e sanitarie. Grazie alla sua cura e alla sua esperienza nel settore infatti Navalia è anche agente di Dream Yacht, Sunsail, Moorings e Kiriacoulis: ovvero delle maggiori società armatrici del mondo. Oltre a ciò la società lavora per i propri clienti con oltre 400 fornitori di turismo nautico in tutto il mondo. Ed anche ai gruppi non abbastanza numerosi per noleggiare una barca, Navalia offre così l’opportunità di noleggiare singole cabine su imbarcazioni a vela con il solo skipper o su monoscafi e catamarani di prestigio, con equipaggio e trattamento “all-inclusive”.

Da sottolineare poi ancora che Navalia, dal 2000, ovvero da ben 21 anni, offre in esclusiva ai suoi clienti il famoso “Kit Sicurezza Navalia”: si tratta di un prodotto predisposto e studiato assieme al broker assicurativo Borghini & Cossa che è perfetto per assicurare e proteggere le vacanze in barca dei suoi clienti. Navalia aspetta tutte le richieste di ogni tipo di viaggio sul mare perchè è in grado di soddisfare ogni esigenza relativa ad una vacanza in barca. Come diceva infatti il famoso scrittore americano Mark Twain: “Fra venti anni non sarete delusi dalle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto”. Allora Navalia aspetta di assistere e soddisfare i desideri di tutti coloro che vogliono mollare l’ancora, abbandonare i porti sicuri ed esplorare, sognare e scoprire.

INFO UTILI

Telefono: 051 6360063

Sito: www.navalia.com

Partner: 400 in tutto il mondo