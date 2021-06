The Ocean Race Europe: Mirpuri Foundation primo a Genova

Dopo un’estenuante lotta nel vento leggero del Mar Ligure la flotta di The Ocean Race è arrivata a Genova. Tutti i VO65 sono già in porto, mentre solo Team Germany tra gli Imoca 60 ha già tagliato il traguardo. L’arrivo tra i VO65 è stato ricco di colpi di scena, dato che alla fine a vincere è stato un equipaggio che non sembrava tra i favoriti nelle battute finali, il team portoghese di Mirpuri Foundation Racing guidato dallo skipper transalpino Yoann Richomme.

Quando è iniziato il rush finale Mirpuri Foundation era al terzo posto, 10nm dietro il leader della flotta Sailing Poland (POL), capitanato da Bouwe Bekking (NED), e quattro miglia nautiche dal secondo in classifica provvisoria, Team Childhood I, guidato dall’olandese Simeon Tienpont. A quel punto Richomme ha deciso di virare e di allontanarsi dalla costa, andando ad agganciare un vento completamente diverso rispetto ai due battistrada. In questa mossa lo ha seguito Akzo Nobel, con il risultato che Mirpuri ha vinto la tappa, Akzo Nobel ha chiuso secondo, Sailing Poland al terzo posto e Team Childood è scivolato al quarto. Un arrivo complesso e molto tecnico, ma che ha esaltato le capacita strategiche e tattiche degli equipaggi.

Come dicevamo tra gli Imoca gli unici ad essere già arrivati sono gli uomini di Team Germany, l’unico Imoca senza foil, che aveva optato per il passaggio a nord delle Baleari. Impietoso il confronto degli Imoca contro i VO65 nel vento leggero. Il distacco di circa 12 ore che andrà a maturare sul resto della flotta certifica le grosse difficoltà dei foiler in queste condizioni, ovvero di bolina con vento leggero.

TRACKING QUI

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!