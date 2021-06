Speciale Noleggio: Click&Boat, vacanze in barca scelta divertente e sicura

L’appuntamento di oggi con lo Speciale Noleggio in vista delle vacanze estive 2021 è con la piattaforma online per il noleggio Click&Boat.

Lanciata nel 2013 da Edouard Gorioux e Jérémy Bismuth, Click&Boat è oggi una piattaforma di riferimento per il noleggio di barche online, con oltre 40.000 imbarcazioni dislocate in tutto il mondo, oltre 5.000 delle quali proprio in Italia. Che siate diportisti alle prime armi o lupi di mare, poco importa. Click&Boat vi dà la possibilità di scegliere tra una vasta selezione di barche a vela, yacht e catamarani, ma non solo: permette anche di noleggiare una barca con capitano o senza, oltre che di scegliere la durata di una settimana o di un weekend lungo.

Tutto per organizzare una vacanza da urlo, all’insegna del contatto con la natura, del divertimento e – oggi più che mai – della sicurezza. In risposta all’attuale situazione sanitaria, infatti, Click&Boat si sta adattando per permetterti di prenotare le prossime vacanze al mare in tutta tranquillità. In collaborazione con un partner di fiducia come Allianz/Mondial Assistance, Click&Boat ha migliorato sia le condizioni di cancellazione, in modo che siano ancora più flessibili (quanto a cambio date, voucher o rimborso), sia le condizioni assicurative, aggiungendo una speciale “Garanzia Covid” che permette a tutti i suoi clienti di pianificare in anticipo il noleggio e navigare in tutta tranquillità. Con l’estate sempre più vicina le innumerevoli soluzioni di noleggio firmate Click&Boat sono oggi più che mai la soluzione ideale per godersi le vacanze in mare nel rispetto del distanziamento e delle nuove regole.

Quali allora le destinazioni chiave per le crociere estive? Sicuramente quelle “di prossimità”, ovvero legate al Bel Paese, che davvero nulla hanno da invidiare a mete viste come più esotiche. Allora dalla Sardegna alla Puglia, dalle tante e tutte bellissime isole della Sicilia alla Toscana, proprio i mari lungo lo Stivale saranno quest’anno quelli più semplici da raggiungere per concedersi un po’ di relax da questo periodo di stress intenso, cogliendo l’occasione per (ri) scoprire le meraviglie a due passi da casa. Basta organizzarsi online con pochi click e si salpa in fretta per un fine settimana tranquillo lungo le coste della Toscana, scoprendo i paesaggi dell’Argentario o in cerca dei delfini che popolano il “Santuario dei Cetacei”, come per una settimana di relax alle Isole Eolie o per un tour indimenticabile del Salento.

Click&Boat è la scelta perfetta insomma per chi ama il mare e un turismo sicuro, responsabile e che vada a sostegno delle economie locali, ovvero di quei tanti proprietari e compagnie di charter che, ad oggi, faticano a riprendersi dalla crisi sanitaria ed economica.

INFO UTILI

Telefono: 06 94506565

Sito: clickandboat.com/it/

Basi: 40.000 barche disponibili