Giraglia flash news: il maxi 100 Arca conquista i line honours

Sono iniziati gli arrivi della Rolex Giraglia a Genova. Il duello per la vittoria in tempo reale è stato vinto dal maxi 100 Arca, che ha coperto le 250 miglia in circa 26 ore, seguito a breve distanza da Magic Carpet Cubed, con un arrivo giocato nelle brezze leggerissime davanti la città. Nelle prossime ore sono attesi sulla linea d’arrivo anche Pendragon, Capricorno e Anywave, e gli arrivi proseguiranno per tutta la notte.

Per la classifica in tempo compensato IRC overall, che assegna la vittoria generale della regata, sono da monitorare il Tp 52 Freccia Rossa di Yakimenko, il FY61 Ita 102 di Adriano Calvini e il Ker 43 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo che ha doppiato la Giraglia in ottima posizione rispetto al gruppo.

