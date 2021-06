Sfrattano la scuola vela che salva i ragazzi dalla strada

La Marina Militare sta sfrattando la scuola vela più utile e meritevole d’Italia. La scuola vela di Mascalzone Latino di Napoli che ogni anno salva dalla strada centinaia di ragazzi meno fortunati.

Questa clamorosa e inspiegabile decisione di un organo dello Stato ha scatenato una protesta che ha coinvolto centinaia di cittadini e i ragazzi della Scuola di Mascalzone Latino, capitanati dal fondatore della Scuola, Vincenzo Onorato (nella foto sopra, dietro ai ragazzi, con il fischietto giallo).Tutti i prestigiosi circoli velici di Napoli, la Federazione Vela, gli assessori allo sport e alle politiche sociali di Napoli, decine di associazioni di tutta la Campania hanno manifestato solidarietà.

Noi del Giornale della Vela, che ben conosciamo il lavoro svolto dalla Scuola di Mascalzone in questi anni, siamo increduli e non comprendiamo come possa la Marina Militare, proprietaria della palazzina e dell’area a mare dove ha sede la scuola, far chiudere un’iniziativa in cui dovrebbero credere e non annientare. Ci auspichiamo che la Marina possa ritornare sui suoi passi, come hanno chiesto la direttrice della scuola Antonietta de Falco e l’ideatore e fondatore Vincenzo Onorato.

MASCALZONE LATINO, LA SCUOLA VELA CHE DA’ UN FUTURO AI RAGAZZI MENO FORTUNATI

Non sappiamo quali siano le ragioni che hanno portato la Marina Militare ad una decisione del genere, ma sappiano che la scuola di Mascalzone Latino ha realmente salvato centinaia di ragazzi e le loro famiglie, dandogli una nuova prospettiva di vita grazie ad una cosa semplicissima, la passione per la vela, una delle medicine più potenti contro il disagio e la devianza.

Non siamo noi ad affermarlo ma l’evidenza scientifica, avvalorata dai risultati ottenuti dalla Scuola di vela di Mascalzone Latino riconosciuta da analoghe iniziative in tutto il mondo che, addirittura, ne hanno studiato e adottato i metodi terapeutici.

Ci piacerebbe ricevere dalla Marina Militare informazioni che spieghino le ragioni della loro richiesta di sfratto. Così, anche noi del Giornale della Vela, ce ne faremo, forse, una ragione.

